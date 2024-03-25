Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения

Этим летом состоится выдающееся событие в истории украинского футбола. Наша сборная впервые в истории будет представлена на Олимпийских играх, которые пройдут в Париже, и на равных с другими будет претендовать на победу в турнире. Соответственно пришлось создавать отдельную команду, представители которой и будут готовиться к предстоящим соревнованиям под руководством Руслана Ротаня. Конечно, с учетом ротации, потому что те, кто на чемпионате Европы U-21 прошлым летом получал этот заветный пропуск, уже спокойно могут претендовать и на место в составе главной команды страны.

Готовиться к Олимпиаде в марте «сине-желтые» решили в довольно интересных условиях. По киевскому времени это был еще даже не разгар рабочего дня, а в японском городе Кита-Кюшю на поле стадиона «Микуни Ворлд Стэдиум» уже были готовы появиться молодые футболисты местной и нашей сборных. А еще шел ужасный ливень, что вместе с изменением климатических условий сильно влияло на нашу команду. Однако даже все указанные факторы вместе вряд ли могут служить объяснением того, что мы увидели в исполнении футболистов Руслана Ротаня в этот день.

А собственно, что мы увидели? Куча ошибок в защите и никакой инициативы в атаке. И так продолжалось в течение всего матча. Дошло до того, что неудачную подачу Сыча с правого фланга под занавес первого тайма, которая внезапно полетела в направлении дальней девятки, режиссерам трансляции на месте пришлось называть полноценным ударом в створ и опасным моментом, потому что другого с нашей стороны попросту не было.

Зато японцы, которых горячо поддерживал фактически полный стадион, играли довольно раскованно. По техническим компонентам и по качеству командной игры соперники были просто на две головы выше нас. А по количеству моментов у ворот Кирилла Фесюна, так и вовсе должны были оформлять победу уже по итогам первого тайма. Но нам повезло в отдельных эпизодах из-за мастерства нашего вратаря, который и сам, кстати, несколько раз привозил опасные атаки на собственные владения.

Во втором тайме лучше играть мы точно не стали, потому что в самом его начале состоялся гол хозяев поля. Глуповатый и слегка корявый, но все же гол. Подачу углового с правого фланга на 48 минуте Секине на ближней стойке подрезал в перекладину головой, а отскок от нее попал в голову Сато и направил мяч в сетку.

Попытка команды Ротаня после этого проводить собственные атаки вообще ни к чему не привела. Ни одного опасного и даже интересного момента у нас не было. А вместо этого начали появляться зоны позади, и это уже было как харакири против агрессивных контратак японцев. В конце концов, очередная ошибка в центре поля на 76 минуте обернулась голом Танаки, после чего можно было игру завершать.

Товарищеский матч.

Япония U-23 – Украина U-23 - 2:0

Голы: Сато, 48, Танака, 76

Япония U-23: Кокубо – Огата (Учино, 84), Баба, Сузуки, Секине – Мацуки (Уэнака, 80), Фуджита, Араки (Танака, 67) – Сато (Коми, 80), Сомено (Хосоя, 46), Ямада (Хиракава, 46).

Украина U-23: Фесюн (Ермаков, 60) – Мартынюк, Дидык (Дячук, 60), Боль (Фарина, 46), Сыч (Маценко, 71) – Шостак (Кулиев, 46), Желизко, Сигеев – Шулянский (Кащук, 60), Кухаревич (Кулаковский, 71), Назаренко (Федор, 71).

Стадион: «Микуни Ворлд Стэдиум» (Кита-Кюшю, Япония).

ЯПОНИЯ U-23 - УКРАИНА U-23. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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