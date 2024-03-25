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25.03.2024 12:15 – FT 2 : 0
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25 марта 2024, 14:14 | Обновлено 25 марта 2024, 14:36
5358
15

Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения

Команда Руслана Ротаня уступила сверстникам из Японии

25 марта 2024, 14:14 | Обновлено 25 марта 2024, 14:36
5358
15
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
twitter.com/ultrasoccer

Этим летом состоится выдающееся событие в истории украинского футбола. Наша сборная впервые в истории будет представлена на Олимпийских играх, которые пройдут в Париже, и на равных с другими будет претендовать на победу в турнире. Соответственно пришлось создавать отдельную команду, представители которой и будут готовиться к предстоящим соревнованиям под руководством Руслана Ротаня. Конечно, с учетом ротации, потому что те, кто на чемпионате Европы U-21 прошлым летом получал этот заветный пропуск, уже спокойно могут претендовать и на место в составе главной команды страны.

Готовиться к Олимпиаде в марте «сине-желтые» решили в довольно интересных условиях. По киевскому времени это был еще даже не разгар рабочего дня, а в японском городе Кита-Кюшю на поле стадиона «Микуни Ворлд Стэдиум» уже были готовы появиться молодые футболисты местной и нашей сборных. А еще шел ужасный ливень, что вместе с изменением климатических условий сильно влияло на нашу команду. Однако даже все указанные факторы вместе вряд ли могут служить объяснением того, что мы увидели в исполнении футболистов Руслана Ротаня в этот день.

А собственно, что мы увидели? Куча ошибок в защите и никакой инициативы в атаке. И так продолжалось в течение всего матча. Дошло до того, что неудачную подачу Сыча с правого фланга под занавес первого тайма, которая внезапно полетела в направлении дальней девятки, режиссерам трансляции на месте пришлось называть полноценным ударом в створ и опасным моментом, потому что другого с нашей стороны попросту не было.

Зато японцы, которых горячо поддерживал фактически полный стадион, играли довольно раскованно. По техническим компонентам и по качеству командной игры соперники были просто на две головы выше нас. А по количеству моментов у ворот Кирилла Фесюна, так и вовсе должны были оформлять победу уже по итогам первого тайма. Но нам повезло в отдельных эпизодах из-за мастерства нашего вратаря, который и сам, кстати, несколько раз привозил опасные атаки на собственные владения.

Во втором тайме лучше играть мы точно не стали, потому что в самом его начале состоялся гол хозяев поля. Глуповатый и слегка корявый, но все же гол. Подачу углового с правого фланга на 48 минуте Секине на ближней стойке подрезал в перекладину головой, а отскок от нее попал в голову Сато и направил мяч в сетку.

Попытка команды Ротаня после этого проводить собственные атаки вообще ни к чему не привела. Ни одного опасного и даже интересного момента у нас не было. А вместо этого начали появляться зоны позади, и это уже было как харакири против агрессивных контратак японцев. В конце концов, очередная ошибка в центре поля на 76 минуте обернулась голом Танаки, после чего можно было игру завершать.

Товарищеский матч.

Япония U-23 – Украина U-23 - 2:0

Голы: Сато, 48, Танака, 76

Япония U-23: Кокубо – Огата (Учино, 84), Баба, Сузуки, Секине – Мацуки (Уэнака, 80), Фуджита, Араки (Танака, 67) – Сато (Коми, 80), Сомено (Хосоя, 46), Ямада (Хиракава, 46).

Украина U-23: Фесюн (Ермаков, 60) – Мартынюк, Дидык (Дячук, 60), Боль (Фарина, 46), Сыч (Маценко, 71) – Шостак (Кулиев, 46), Желизко, Сигеев – Шулянский (Кащук, 60), Кухаревич (Кулаковский, 71), Назаренко (Федор, 71).

Стадион: «Микуни Ворлд Стэдиум» (Кита-Кюшю, Япония).

ЯПОНИЯ U-23 - УКРАИНА U-23. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник: белоруски Соболенко и Азаренко не сыграют на Олимпиаде в Париже
Япония U-23 – Украина U-23 – 2:0. Текстовая трансляция матча
Ротань назвал состав олимпийской сборной Украины U-23 на матч с Японией
Руслан Ротань учебно-тренировочные сборы Олимпийские игры 2024 Япония - Украина сборная Японии по футболу U-23 сборная Украины по футболу U-23 футбол на Олимпиаде отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 15
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Iigor6583
 Подивився гру. Боже, яке це жалюгідне нещастя. Техніки нуль,  комбінацій немає , швидкості як в черепахи. Бий-біжи, от і вся тактика.
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+8
Alex Wolf
Увесь матч збірна не знала,що потрібно робити з м'ячем - це рівень саме тренерського складу.Нажаль, на Олімпіаді з цим тренером нам нічого не світить.Рівень Ротаня - тренувати молодіжний склад ОлександрІЇ...В Минулому сезоні Олександрія (при Гурі) була 5-ю й боролась за єврокубки,а зараз йде 11-ю й бореться за 10-те місце (відчуйте різницю).Ротаню можна довірити максимум U-14.
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+7
Golhrenshtanga
Ротань?тогда понятно
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+5
Shturmgewehr
Кого набрали, так і зіграли...
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+4
Taras Chaikovsky
Чомусь спадає на думку, що перемоги команди Ротаня над топкомандами- випадковість і пік форми декотрих футболістів, але ніяк не тренерська заслуга. Ні думки, ні техніки, ні самовіддачі. На олімпіаду мають їхати найсильніші, а не цей набір футбольорів, які були у відборі, тому заслужили. Якщо не тягнете, чи думаєте, що все виконано і всього добились, то пора на вихід. І Ротань теж. Пора признати, що тренер з тебе ніякий
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+2
Burevestnik
команда задоволена: гравці, тренери і різні делегати трохи побачили Японію...
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+2
Gargantua
команда производила впечатление людей, которые первый раз друг друга видят 
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+2
nick07
сумно, схоже що Ротань таки вирішив опозоритис всюди де можна. Ну що ж, надіємось що незабаром звільниться місце Леоненка і піде просто язиком тріпати)))))
Нафіга було пертись аж в Японію? Невже так потрібно було гроші відмити на перельоті та проживанні? Ще було б зрозуміло якби ОІ проходили в Азії, а так - Олімпіада в Парижі, а летять на тренувальний збір у Японію (хоча, напевно і логістика х географією це також проблеми для Ротаня)
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+2
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potemkin78
надеюсь это был просмотр далёкого резерва
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+2
R1d3r
Курица - не птица, наРотань - не тренер.
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+1
Владислав Рейский
печаль
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+1
Max-Morlock
Первый блин перепичкой.  Но с чего то всегда начинают.  Зато рядом с Цусимой побывали.)
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+1
Harun Bakircioğlu
Перший звиздeць нахолодець
Ответить
0
CheMP
бывает
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-2
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