Ротань назвал причину поражения олимпийской сборной Украины от Японии U-23
Украинская команда уступила со счетом 0:2
Олимпийская сборная Украины U-23 провела товарищеский матч против команды Японии U-23.
Игра прошла в японском городе Китакюсю, префектура Фукуока. Подопечные Руслана Ротаня потерпели поражение со счетом 0:2.
Главный тренер украинской команды Руслан Ротань прокомментировал этот поединок.
«Я хотел бы поздравить сборную Японии с победой. Мы очень хотели выиграть, это был хороший спарринг и японцы хорошо сыграли. Сегодня мы часто теряли мяч в центре поля. Японские игроки очень быстро прессинговали, а у наших молодых игроков не было опыта игры на выезде, поэтому они плохо адаптировались», – рассказал Ротань.
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