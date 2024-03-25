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  4. Ротань назвал причину поражения олимпийской сборной Украины от Японии U-23
Молодежные турниры
25 марта 2024, 23:48 |
940
1

Ротань назвал причину поражения олимпийской сборной Украины от Японии U-23

Украинская команда уступила со счетом 0:2

25 марта 2024, 23:48 |
940
1
Ротань назвал причину поражения олимпийской сборной Украины от Японии U-23
УАФ. Руслан Ротань

Олимпийская сборная Украины U-23 провела товарищеский матч против команды Японии U-23.

Игра прошла в японском городе Китакюсю, префектура Фукуока. Подопечные Руслана Ротаня потерпели поражение со счетом 0:2.

Главный тренер украинской команды Руслан Ротань прокомментировал этот поединок.

«Я хотел бы поздравить сборную Японии с победой. Мы очень хотели выиграть, это был хороший спарринг и японцы хорошо сыграли. Сегодня мы часто теряли мяч в центре поля. Японские игроки очень быстро прессинговали, а у наших молодых игроков не было опыта игры на выезде, поэтому они плохо адаптировались», – рассказал Ротань.

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stop2018
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