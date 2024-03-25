Ротань назвал причину поражения олимпийской сборной Украины от Японии U-23

Олимпийская сборная Украины U-23 провела товарищеский матч против команды Японии U-23.

Игра прошла в японском городе Китакюсю, префектура Фукуока. Подопечные Руслана Ротаня потерпели поражение со счетом 0:2.

Главный тренер украинской команды Руслан Ротань прокомментировал этот поединок.

«Я хотел бы поздравить сборную Японии с победой. Мы очень хотели выиграть, это был хороший спарринг и японцы хорошо сыграли. Сегодня мы часто теряли мяч в центре поля. Японские игроки очень быстро прессинговали, а у наших молодых игроков не было опыта игры на выезде, поэтому они плохо адаптировались», – рассказал Ротань.