Ротань назвал состав олимпийской сборной Украины U-23 на матч с Японией
Встреча начнется в 12:15 по киевскому времени
25 марта олимпийская сборная Украины U-23 проведет товарищеский матч против команды Японии U-23.
Игра пройдет в японском городе Китакюсю, префектура Фукуока. Начало поединка – в 12:15 по киевскому времени.
Стартовый состав сборной Украины U-23: Фесюн, Мартынюк, Дидык, Боль, Сыч, Шулянский, Шостак, Желизко, Сигеев, Назаренко, Кухаревич.
Отметим, что с 18 марта команда U-23 под руководством Руслана Ротаня проводит учебно-тренировочный сбор в венгерском городе Сегед. Украинская команда готовится к стартам в футбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже.
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