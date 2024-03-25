Ротань назвал состав олимпийской сборной Украины U-23 на матч с Японией

25 марта олимпийская сборная Украины U-23 проведет товарищеский матч против команды Японии U-23.

Игра пройдет в японском городе Китакюсю, префектура Фукуока. Начало поединка – в 12:15 по киевскому времени.

Стартовый состав сборной Украины U-23: Фесюн, Мартынюк, Дидык, Боль, Сыч, Шулянский, Шостак, Желизко, Сигеев, Назаренко, Кухаревич.

Отметим, что с 18 марта команда U-23 под руководством Руслана Ротаня проводит учебно-тренировочный сбор в венгерском городе Сегед. Украинская команда готовится к стартам в футбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже.