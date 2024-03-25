Товарищеские матчи
25.03.2024 12:15 – FT 2 : 0
Сборная УКРАИНЫ25 марта 2024, 19:21 | Обновлено 25 марта 2024, 20:14
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Япония U-23 – Украина U-23 – 2:0. Неудача олимпийской сборной. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты товарищеского матча
25 марта 2024, 19:21 | Обновлено 25 марта 2024, 20:14
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Олимпийская сборная Украины U-23 провела товарищеский матч против команды Японии U-23.
Игра прошла в японском городе Китакюсю, префектура Фукуока. Подопечные Руслана Ротаня потерпели поражение со счетом 0:2.
Товарищеский матч.
Япония U-23 – Украина U-23 – 2:0
Голы: Сато, 48, Танака, 76
Видеообзор матча
Полный матч
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