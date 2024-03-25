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Япония U23
25.03.2024 12:15 – FT 2 : 0
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25 марта 2024, 19:21 | Обновлено 25 марта 2024, 20:14
622
0

Япония U-23 – Украина U-23 – 2:0. Неудача олимпийской сборной. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты товарищеского матча

25 марта 2024, 19:21 | Обновлено 25 марта 2024, 20:14
622
0
Япония U-23 – Украина U-23 – 2:0. Неудача олимпийской сборной. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Украина U-23

Олимпийская сборная Украины U-23 провела товарищеский матч против команды Японии U-23.

Игра прошла в японском городе Китакюсю, префектура Фукуока. Подопечные Руслана Ротаня потерпели поражение со счетом 0:2.

Товарищеский матч.

Япония U-23 – Украина U-23 – 2:0

Голы: Сато, 48, Танака, 76

Видеообзор матча

Полный матч

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Источник Sport.ua
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