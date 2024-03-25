Япония U23

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25 марта 2024, 04:50 |
671
0

Япония U-23 – Украина U-23. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

25 марта 2024, 04:50 |
671
0
Япония U-23 – Украина U-23. Текстовая трансляция матча
УАФ

В понедельник, 25-го марта, состоится поединок товарищеского матча, в котором сразятся Япония U-23 и Украина U-23. Матч пройдет в Кита-Кюшю (Япония), на поле стадиона «Микуни Ворлд Стэдиум», начало в 12:15.

Команда Руслана Ротаня готовится к участию в Олимпийских играх в Париже летом этого года, поэтому в марте базируется в географически отдаленной от нас Японии, и там же проведет первый контрольный матч в 2024 году. Соперник – финалист прошлогодних Азиатских игр, поэтому уровень конкуренции будет гарантированно высоким.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Япония U-23 – Украина U-23, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Состав олимпийской сборной Украины U-23

Вратари: Кирилл Фесюн («Колос» Ковалевка), Георгий Ермаков («Александрия»).

Защитники: Антон Боль («Заря» Луганск), Марьян Фарина («Металлист 1925» Харьков), Роман Дидык («РУх» Львов), Максим Дячук («Динамо» Киев), Андрей Булеза («Карпаты» Львов), Александр Мартынюк («Александрия»), Егор Маценко («Шленск», Польша).

Полузащитники: Эльдар Кулиев («Зира», Азербайджан), Иван Желизко («Лехия», Польша), Артем Кулаковский, Кирилл Сигеев, Денис Шостак, Артем Шулянский (все – «Александрия»), Александр Назаренко («Полесье» Житомир), Алексей Сыч, Олег Федор (оба – Рух Львов), Алексей Кащук (Шахтер Донецк).

Нападающий: Николай Кухаревич («Суонси», Уэльс).

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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