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Украина. Премьер лига
19 марта 2024, 02:00 | Обновлено 19 марта 2024, 02:02
31
0

Владимир ПЯТЕНКО: «Должны бороться за места, дающие право играть в ЛЧ»

Тренер «Жилстроя-1» прокомментировал возобновление чемпионата Украины

19 марта 2024, 02:00 | Обновлено 19 марта 2024, 02:02
31
0
Владимир ПЯТЕНКО: «Должны бороться за места, дающие право играть в ЛЧ»
Металлист 1925. Владимир Пятенко

Главный тренер харкисского «Жилстроя-1» Владимир Пятенко рассказал о своих мнениях по возобновлению чемпионата Украины по футболу среди женщин и подготовке к сезону.

- Владимир Николаевич, расскажите, как прошла зимняя подготовка? Всем довольны?

– Да, доволен. Было все, что нужно, были сборы, были двукратные тренировки, занимались в манеже в Счастливом, выезжали в Закарпатье. В начале все в разных кондициях приходили, но через тренировки подошли все к общему знаменателю.

- Уже послезавтра первая игра. Насколько вы оцениваете готовность команды к возобновлению чемпионата?

- Это игра, конечно, покажет, но, в общем-то, готовы неплохо. Немного, конечно, выпадали девушки из-за травм и болезней, но все неплохо.

- Команда усилилась зимой. Как оцените трансферную работу?

– Да, работа проведена на хорошем уровне. Хорошую трансферную политику провели, усилились. Взяли и молодых, и опытных футболисток, практически сразу влившихся. Потому все нормально. Эти пришедшие футболистки должны усилить нашу команду.


- К стартовому матчу. Какой игры ожидаете в противостоянии с «Колосом?

– Ну, это первая шестерка, это шесть лучших команд чемпионата, поэтому все матчи будут тяжелые, проходных поединков не будет. Но мы усилились, у нас есть задача. Мы должны бороться за призовые места, лучше тех позиций, которые дают право играть в Лиге чемпионов, первая или вторая позиция. Но благодаря руководству мы имеем условия, мы имеем мотивацию, мастерство, а самое главное желание, чтобы добиться успеха.

- В первой части сезона были травмированы и вне игры Ольховская, Шевчук. Как они сейчас и не травмировался ли кто-то еще?

– Ольховская сейчас уже тренируется в общей группе, потихоньку набирает форму. А у Шевчук, к сожалению, еще время для этого не пришло. Шевчук на подходе к возвращению. При подготовке случалось, что кто-то получал повреждения, девушки выпадали. Ничего критичного. Бывали вирусы, бывали микротравмы.

- Возвращаясь к «Колоса». Что может стать ключевым для достижения победного результата?

– В первую очередь мы обращаем внимание на себя. Мы понимаем, кто является нашим следующим соперником, мы уже играли против «Колоса» на первом этапе Это хорошая команда, у них есть качественные футболистки, есть сборницы. И зимой они еще усилились, там тоже готовится хорошая команда, они играют вместе уже давно. Но еще раз скажу, что мы больше обращаем на себя внимание. Хотя знаем их и сильные, и слабые стороны, потому что просматривали их матчи не раз и завтра будем смотреть еще. Однако главное – как сыграем мы сами. Важно, чтобы мы играли в современный футбол. С любым соперником мы должны играть агрессивно, должен быть контроль мяча и быстрый переход с атаки на оборону и наоборот.

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Источник ФК Металлист 1925
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