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17 июля 2026, 15:35 |
129
0

КЛИПАЧЕНКО: «Прайм Лига – это не только новое название или формат»

Глава Комитета женского и девичьего футбола УАФ прокомментировала создание Прайм Лиги

17 июля 2026, 15:35 |
129
0
КЛИПАЧЕНКО: «Прайм Лига – это не только новое название или формат»
УАФ. Анастасия Клипаченко
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Председатель Комитета по женскому и юношескому футболу Украинской футбольной ассоциации Анастасия Клипаченко прокомментировала создание Прайм Лиги — нового элитного дивизиона чемпионата Украины среди женских клубов:

«Прайм Лига — это не просто новое название или формат. Это комплексный подход к развитию женского клубного футбола: повышение стандартов организации, качественные трансляции, современные коммуникации и формирование сильного бренда чемпионата. Мы хотим, чтобы каждый матч был интересным событием для болельщиков, а каждый клуб получал новые возможности для развития.

Раньше у нас было две лиги, между которыми отсутствовал органичный спортивный обмен, а уровень команд порой сильно различался. Разгромные счёты, предсказуемость, демотивация молодых игроков и остановка в развитии сильнейших футболисток — это все проблемы, с которыми мы столкнулись.

Теперь у нас будут работать три лиги. На вершине — элитный продукт, Прайм Лига. Состав участников теперь сбалансирован, в каждом дивизионе будет здоровая конкуренция и условия для роста. В таких условиях можно популяризировать женский футбол и создавать продукт для болельщиков. Верим, что этот проект станет важным этапом в развитии женского футбола в Украине».

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чемпионат Украины по футболу среди женщин Украинская ассоциация футбола Анастасия Клипаченко
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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