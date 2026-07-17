КЛИПАЧЕНКО: «Прайм Лига – это не только новое название или формат»

Председатель Комитета по женскому и юношескому футболу Украинской футбольной ассоциации Анастасия Клипаченко прокомментировала создание Прайм Лиги — нового элитного дивизиона чемпионата Украины среди женских клубов:

«Прайм Лига — это не просто новое название или формат. Это комплексный подход к развитию женского клубного футбола: повышение стандартов организации, качественные трансляции, современные коммуникации и формирование сильного бренда чемпионата. Мы хотим, чтобы каждый матч был интересным событием для болельщиков, а каждый клуб получал новые возможности для развития.

Раньше у нас было две лиги, между которыми отсутствовал органичный спортивный обмен, а уровень команд порой сильно различался. Разгромные счёты, предсказуемость, демотивация молодых игроков и остановка в развитии сильнейших футболисток — это все проблемы, с которыми мы столкнулись.

Теперь у нас будут работать три лиги. На вершине — элитный продукт, Прайм Лига. Состав участников теперь сбалансирован, в каждом дивизионе будет здоровая конкуренция и условия для роста. В таких условиях можно популяризировать женский футбол и создавать продукт для болельщиков. Верим, что этот проект станет важным этапом в развитии женского футбола в Украине».