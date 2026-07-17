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17 июля 2026, 14:26 |
851
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ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о создании новой лиги

Прайм Лига – новый элитный дивизион чемпионата Украины среди женских клубов

17 июля 2026, 14:26 |
851
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ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о создании новой лиги
УАФ
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Украинская футбольная ассоциация официально объявила о создании нового элитного дивизиона чемпионата Украины среди женских клубов – Прайм Лиги.

В дебютном сезоне в элитном дивизионе будут выступать 8 клубов, которые успешно прошли процедуру аттестации, соответствуют требованиям и по спортивному принципу получили право на участие. Чемпионат будет проходить в 4 круга по системе «дома – на выезде».

По итогам сезона последняя команда напрямую вылетит из лиги, а предпоследняя сыграет переходные матчи за право остаться в Прайм Лиге.

Отмечается, что новая концепция чемпионата призвана не только повысить уровень спортивной конкуренции, но и создать современный продукт с чёткой идентичностью, высокими стандартами организации и широкими возможностями для популяризации.

Ранее УАФ натурализовала футболиста для сборной Украины.

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Украинская ассоциация футбола чемпионат Украины по футболу среди женщин
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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 Надо же ЖЁН И НЕВЕСТ толпы браузил в шлактере где то трудоустроить
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