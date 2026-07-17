ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о создании новой лиги

Украинская футбольная ассоциация официально объявила о создании нового элитного дивизиона чемпионата Украины среди женских клубов – Прайм Лиги.

В дебютном сезоне в элитном дивизионе будут выступать 8 клубов, которые успешно прошли процедуру аттестации, соответствуют требованиям и по спортивному принципу получили право на участие. Чемпионат будет проходить в 4 круга по системе «дома – на выезде».

По итогам сезона последняя команда напрямую вылетит из лиги, а предпоследняя сыграет переходные матчи за право остаться в Прайм Лиге.

Отмечается, что новая концепция чемпионата призвана не только повысить уровень спортивной конкуренции, но и создать современный продукт с чёткой идентичностью, высокими стандартами организации и широкими возможностями для популяризации.

Ранее УАФ натурализовала футболиста для сборной Украины.