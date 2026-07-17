ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о создании новой лиги
Прайм Лига – новый элитный дивизион чемпионата Украины среди женских клубов
Украинская футбольная ассоциация официально объявила о создании нового элитного дивизиона чемпионата Украины среди женских клубов – Прайм Лиги.
В дебютном сезоне в элитном дивизионе будут выступать 8 клубов, которые успешно прошли процедуру аттестации, соответствуют требованиям и по спортивному принципу получили право на участие. Чемпионат будет проходить в 4 круга по системе «дома – на выезде».
По итогам сезона последняя команда напрямую вылетит из лиги, а предпоследняя сыграет переходные матчи за право остаться в Прайм Лиге.
Отмечается, что новая концепция чемпионата призвана не только повысить уровень спортивной конкуренции, но и создать современный продукт с чёткой идентичностью, высокими стандартами организации и широкими возможностями для популяризации.
Ранее УАФ натурализовала футболиста для сборной Украины.
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