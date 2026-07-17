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17 июля 2026, 15:27 |
614
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это нужный шаг к созданию современного чемпионата»

Президент УАФ прокомментировал создание Прайм Лиги

17 июля 2026, 15:27 |
614
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это нужный шаг к созданию современного чемпионата»
УАФ. Андрей Шевченко
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Президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко прокомментировал создание Прайм Лиги — нового элитного дивизиона чемпионата Украины среди женских клубов:

«Развитие женского футбола является важным направлением работы Украинской футбольной ассоциации. Запуск Прайм Лиги — это необходимый шаг к созданию современного чемпионата, который будет соответствовать европейским стандартам. Наша последовательная позиция: конкуренция — это необходимая составляющая развития. По этому пути мы пошли в детско-юношеском футболе, и там мы видим положительные изменения.

Теперь стремимся повысить спортивный уровень за счет конкуренции и в женских лигах. Формат из восьми команд в высшем дивизионе — это тот шаг, который сейчас нужен женскому футболу. Надеемся, что болельщики увидят много интересных матчей, а футболистки будут повышать свой уровень».

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Андрей Шевченко чемпионат Украины по футболу среди женщин Украинская ассоциация футбола
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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