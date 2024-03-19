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19 марта 2024, 01:16 | Обновлено 19 марта 2024, 01:19
47
0

Роман ЗАЕВ: «Настраиваемся на борьбу за призовые места»

Тренер женской команды «Шахтера» прокомментировал подготовку к возобновлению сезона

19 марта 2024, 01:16 | Обновлено 19 марта 2024, 01:19
47
0
Роман ЗАЕВ: «Настраиваемся на борьбу за призовые места»
ФК Шахтер Донецк. Роман Заев

Главный тренер женской команды донецкого «Шахтера» Роман Заев рассказал о подготовке команды к возобновлению чемпионата и итогам подготовительных сборов.

– Расскажите о тренировочном процессе накануне первой официальной встречи 2024 года. Над чем работаете последнюю неделю?

– С учетом определенных нюансов готовимся к началу второй части Высшей лиги, и игра с одним из лидеров чемпионата придает эмоциональности. Пытаемся поддерживать тот уровень, который заложили во время подготовительного цикла, предлагаем комплексные упражнения, помогающие держать команду в должном тонусе.

– Команда в течение трех месяцев готовилась к возобновлению чемпионата. Расскажите, каков итог и все ли запланированное удалось выполнить?

– Учитывая запланированные планы подготовительного периода, на 90% выполнили весь объем работы, и это добавляет оптимизма накануне встречи с «Ворсклой». Все будет зависеть от того, как девушки справятся с волнением на уровне соперника, с которым придется играть.

– Поделитесь ожиданиями от второй части сезона.

– Настраиваемся на борьбу за призовые места и попытаемся продемонстрировать достойный уровень игры.

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Роман Заев Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу среди женщин
Источник ФК Шахтер Донецк
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