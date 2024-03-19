Роман ЗАЕВ: «Настраиваемся на борьбу за призовые места»

Главный тренер женской команды донецкого «Шахтера» Роман Заев рассказал о подготовке команды к возобновлению чемпионата и итогам подготовительных сборов.

– Расскажите о тренировочном процессе накануне первой официальной встречи 2024 года. Над чем работаете последнюю неделю?

– С учетом определенных нюансов готовимся к началу второй части Высшей лиги, и игра с одним из лидеров чемпионата придает эмоциональности. Пытаемся поддерживать тот уровень, который заложили во время подготовительного цикла, предлагаем комплексные упражнения, помогающие держать команду в должном тонусе.



– Команда в течение трех месяцев готовилась к возобновлению чемпионата. Расскажите, каков итог и все ли запланированное удалось выполнить?

– Учитывая запланированные планы подготовительного периода, на 90% выполнили весь объем работы, и это добавляет оптимизма накануне встречи с «Ворсклой». Все будет зависеть от того, как девушки справятся с волнением на уровне соперника, с которым придется играть.

– Поделитесь ожиданиями от второй части сезона.

– Настраиваемся на борьбу за призовые места и попытаемся продемонстрировать достойный уровень игры.