Роман ЗАЕВ: «Хочется понравиться болельщикам»

Наставник женской команды «Шахтера» рассказал о заполнении паузы в чемпионате

  • 01.09.2021 17:41
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Роман ЗАЕВ: «Хочется понравиться болельщикам»
© ФК Шахтер Донецк. Роман Заев

Главный тренер женской команды «Шахтера» Роман Заев рассказал о заполнении паузы в чемпионате, будущем сопернике и ожиданиях от первого официального матча на домашнем поле.

– Как проходит подготовка команды? Была двухнедельная пауза между матчами, что изменилось?
– Планировали работу в этот перерыв в связи с поединками юношеских сборных: в течение первой недели провели ударный силовой цикл, а сейчас готовимся к игре третьего тура. Понимаем, что это первый домашний матч и многие придут на стадион, так что относимся к игре с большой ответственностью.

– Какие ожидания от первого домашнего матча?
– Хочется понравиться болельщикам, друзьям и все тем, кто нас поддерживает.

– Удалось ли во время паузы удержать на уровне физические кондиции девушек, ведь в первых матчах именно в этом компоненте ваша команда была намного сильнее соперников?
– Стараемся держать их на прежнем уровне, потому первая часть двухнедельного цикла была посвящена добору силовых кондиций. Сейчас есть задача – поддержать их форму и вывести на оптимальный режим в игровой день.

– «Черноморец», как и «Шахтер», проводит дебютный сезон в женском футболе. Что можно сказать о сопернике, чего стоит ожидать?
– Нам хочется, чтобы таких команд было как можно больше, и все женские коллективы ощущали поддержку больших клубов из мужского футбола. Что-то сказать о «Черноморце» сейчас сложно, потому что они, как и многие участники Первой лиги, были собраны только в этом году. Мы бы хотели ожидать от них качественной игры, а как получится – посмотрим.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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