Атлетико Мадрид

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Испания
16 марта 2024, 14:42 |
254
0

Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует центральный поединок 29-го тура Ла Лиги

16 марта 2024, 14:42 |
254
0
Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

17 марта на «Метрополитано» пройдет матч 29-го тура Примеры, в котором «Атлетико» встретится с «Барселоной». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Атлетико – Барселона

Атлетико

Команда на этой неделе потратила немало сил. Она принимала в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов Интер. В феврале на выезде Облака все-таки разок распечатал Арнаутович, так что нужно было отыгрываться дома, побеждать. В итоге после 0:1 в Милане в Мадриде вырвали победу 2:1 в концовке основного времени, продержались в дополнительное. А в серии пенальти неожиданно хорошо проявил себя Ян, для которого этот аспект - не конек. Недавно было примерно аналогичное задание, в полуфинале Кубка Испании. Тогда надеялись компенсировать домашнее поражение в Бильбао, но в итоге и вовсе были разгромлены на Сан-Мамесе Атлетиком. В Примере подопечные Диего Симеоне тоже не могут позволить себе расслабиться - там пока что отнюдь не гарантировано выполнение задачи-минимум, финиша в топ-4 - причем тоже за спиной баски. Тем более что Кадису уступили 0:2 - очевидно, думали уже о еврокубке.

Барселона

Клуб будет доигрывать последние месяцы под руководством Хави. Тот еще зимой анонсировал уход с должности. Тогда как раз стало понятно, что сезон будет неудачный, а то и провальный - как раз был вылет сначала в Суперкубке (с разгромом 1:4 от Реала), а потом - и в Копе дель Рей (в экстра-тайме от Атлетика), да и в Примере было достаточно осечек. Ну, а в этот мид-уик сине-гранатовые играли против Наполи. В Италии снова сыграли с этим противником первый поединок 1:1. В ответном поединке с партенопеи получилось добиться уверенной победы. А вот Мальорке перед этим забили единственный, но тоже обеспечивший выигрыш, гол.

Статистика личных встреч

Чоло-тим в последний раз выигрывали еще осенью 2021-го года. Но потом четырежды сильнее был «больше, чем клуб», причем вот уже 3 раза строго по 1:0.

Прогноз

GGBET отдает небольшое, хотя и ощутимое, преимущество Чоло-Тим. Но обе стороны выложились в Лиге чемпионов, так что стоит ставить на тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,75).

GG.BET
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Источник Sport.ua
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