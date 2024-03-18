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Атлетико Мадрид
17.03.2024 22:00 – FT 0 : 3
Барселона
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Испания
18 марта 2024, 01:23 | Обновлено 18 марта 2024, 01:32
73
0

Атлетико – Барселона – 0:3. Мяч и два ассиста Роберта. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 29-го тура чемпионата Испании

18 марта 2024, 01:23 | Обновлено 18 марта 2024, 01:32
73
0
Атлетико – Барселона – 0:3. Мяч и два ассиста Роберта. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде обыграла «Атлетико» со счетом 3:0.

У каталонской команды голы забили Жоау Феликс, Роберт Левандовски и Фермин Лопес. При этом Левандовски к голу добавил два ассиста.

На 42-й минуте за споры с арбитром был удален главный тренер «Барселоны» Хави. В конце игры красную карточку получил защитник «Атлетико» Науэль Молина.

Ла Лига. 29-й тур, 17 марта

Атлетико – Барселона – 0:3

Голы: Жоау Феликс, 38, Левандовски, 47, Фермин Лопес, 65

Видео голов и обзор

ГОЛ! 0:1. Жоау Феликс, 38 мин.

ГОЛ! 0:2. Левандовски, 47 мин.

ГОЛ! 0:3. Фермин Лопес, 65 мин.

События матча

90’ +3
Науэль Молина (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
42’
Хави Эрнандес (Барселона) получает красную карточку.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Барселона).
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Источник Sport.ua
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