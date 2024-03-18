Атлетико – Барселона – 0:3. Мяч и два ассиста Роберта. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 29-го тура чемпионата Испании
В матче 29-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде обыграла «Атлетико» со счетом 3:0.
У каталонской команды голы забили Жоау Феликс, Роберт Левандовски и Фермин Лопес. При этом Левандовски к голу добавил два ассиста.
На 42-й минуте за споры с арбитром был удален главный тренер «Барселоны» Хави. В конце игры красную карточку получил защитник «Атлетико» Науэль Молина.
Ла Лига. 29-й тур, 17 марта
Атлетико – Барселона – 0:3
Голы: Жоау Феликс, 38, Левандовски, 47, Фермин Лопес, 65
Видео голов и обзор
ГОЛ! 0:1. Жоау Феликс, 38 мин.
ГОЛ! 0:2. Левандовски, 47 мин.
ГОЛ! 0:3. Фермин Лопес, 65 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игрок понимает, почему его не продали за 40 миллионов
Кукурелья сделал впечатляющий рывок