Атлетико – Барселона – 0:3. Мяч и два ассиста Роберта. Видео голов и обзор

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде обыграла «Атлетико» со счетом 3:0.

У каталонской команды голы забили Жоау Феликс, Роберт Левандовски и Фермин Лопес. При этом Левандовски к голу добавил два ассиста.

На 42-й минуте за споры с арбитром был удален главный тренер «Барселоны» Хави. В конце игры красную карточку получил защитник «Атлетико» Науэль Молина.

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Ла Лига. 29-й тур, 17 марта

Атлетико – Барселона – 0:3

Голы: Жоау Феликс, 38, Левандовски, 47, Фермин Лопес, 65

Видео голов и обзор

ГОЛ! 0:1. Жоау Феликс, 38 мин.

ГОЛ! 0:2. Левандовски, 47 мин.

ГОЛ! 0:3. Фермин Лопес, 65 мин.