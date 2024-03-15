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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
17.03.2024 22:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 марта 2024, 12:40 |
197
0

Атлетико – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 марта в 22:00 поединок 29-го тура испанской Ла Лиги

15 марта 2024, 12:40 |
197
0
Атлетико – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетико – Барселона

В воскресенье, 17 марта, состоится матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Барселона».

Игра пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано», находящегося в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Атлетико – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Барселона Атлетико Мадрид Атлетико - Барселона Ла Лига смотреть онлайн чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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