Атлетико Мадрид

17.03.2024 22:00 - : -
Испания15 марта 2024, 12:40 |
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Атлетико – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 марта в 22:00 поединок 29-го тура испанской Ла Лиги
15 марта 2024, 12:40 |
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В воскресенье, 17 марта, состоится матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Барселона».
Игра пройдет на поле стадиона «Ванда Метрополитано», находящегося в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Атлетико – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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