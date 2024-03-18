Барселона в гостях разгромила Атлетико и обогнала Жирону в Ла Лиге

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде обыграла «Атлетико» со счетом 3:0.

У каталонской команды голы забили Жоау Феликс, Роберт Левандовски и Фермин Лопес.

На 42-й минуте за споры с арбитром был удален главный тренер «Барселоны» Хави. В конце игры красную карточку получил защитник «Атлетико» Науэль Молина.

«Барселона» набрала 64 очков вышла на второе место, опередив «Жирону» (62 очка). Лидирует Реал Мадрид (72).

«Атлетико» Мадрид идет на пятой строчке с 55 очками, позади Атлетика из Бильбао (56).

Ла Лига. 29-й тур, 17 марта

Атлетико – Барселона – 0:3

Голы: Жоау Феликс, 38, Левандовски, 47, Фермин Лопес, 65

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