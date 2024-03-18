ХАВИ: «Провели идеальный матч, который соотвествует нашей философии»
Главный тренер «блаугранас» – о победе над «Атлетико»
Наставник Барселоны Хави не скрывал после игры с Атлетико (3:0), что очень доволен результатом матча.
«Пожалуй, наиболее цельная игра «Барселоны». Этот матч был похож на встречу с «Наполи».
Мы хорошо поняли игру, Левандовски действовал очень активно, Фермин, Жоау... Мы здорово атаковали свободные зоны. Это идеальный матч в плане нашей методологии и игровой философии.
Мы «Барселона», тут никто не расслабляется. Я буду оказывать еще большее давление на игроков, чем когда-либо. Особенно учитывая то, что я ухожу по окончании сезона.
Мы постараемся прибавить и побороться за два самых важных трофея. Мы должны подталкивать игроков и требовать от них большего», – сказал главный тренер «Барселоны».
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