ХАВИ: «Провели идеальный матч, который соотвествует нашей философии»

Наставник Барселоны Хави не скрывал после игры с Атлетико (3:0), что очень доволен результатом матча.

«Пожалуй, наиболее цельная игра «Барселоны». Этот матч был похож на встречу с «Наполи».

Мы хорошо поняли игру, Левандовски действовал очень активно, Фермин, Жоау... Мы здорово атаковали свободные зоны. Это идеальный матч в плане нашей методологии и игровой философии.

Мы «Барселона», тут никто не расслабляется. Я буду оказывать еще большее давление на игроков, чем когда-либо. Особенно учитывая то, что я ухожу по окончании сезона.

Мы постараемся прибавить и побороться за два самых важных трофея. Мы должны подталкивать игроков и требовать от них большего», – сказал главный тренер «Барселоны».