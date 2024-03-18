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Атлетико Мадрид
17.03.2024 22:00 – FT 0 : 3
Барселона
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Испания
18 марта 2024, 05:20 | Обновлено 18 марта 2024, 06:10
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ХАВИ: «Провели идеальный матч, который соотвествует нашей философии»

Главный тренер «блаугранас» – о победе над «Атлетико»

18 марта 2024, 05:20 | Обновлено 18 марта 2024, 06:10
411
0
ХАВИ: «Провели идеальный матч, который соотвествует нашей философии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Наставник Барселоны Хави не скрывал после игры с Атлетико (3:0), что очень доволен результатом матча.

«Пожалуй, наиболее цельная игра «Барселоны». Этот матч был похож на встречу с «Наполи».

Мы хорошо поняли игру, Левандовски действовал очень активно, Фермин, Жоау... Мы здорово атаковали свободные зоны. Это идеальный матч в плане нашей методологии и игровой философии.

Мы «Барселона», тут никто не расслабляется. Я буду оказывать еще большее давление на игроков, чем когда-либо. Особенно учитывая то, что я ухожу по окончании сезона.

Мы постараемся прибавить и побороться за два самых важных трофея. Мы должны подталкивать игроков и требовать от них большего», – сказал главный тренер «Барселоны».

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Хави Барселона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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