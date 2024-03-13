ХАВИ: «Команда активизировалась, когда я объявил о своем решении уйти»

Главный тренер испанской «Барселоны Хави Эрнандес рассказал о своих впечатлениях от победы каталонцев в матче 1/8 финала против «Наполи» (3:1).

«Мы сыграли отличный матч. Моя команда покинула поле абсолютно опустошенной – все было оставлено здесь. Мы доминировали в большинстве игры, и я действительно ими горжусь. Я предупреждал всех, что эта команда значительно активизировалась, когда объявил о своем решении уйти. Это момент, когда мы можем наслаждаться!

Я не думаю, что люди поверили мне, когда я сказал, что уверен, что мое заявление поможет игрокам. Теперь мы показали, что конкурентоспособны в Европе.

Нашей целью было играть агрессивно – с мячом и без него. Мы продолжали отвоевывать владение мячом. «Наполи» почти не проводил контратаки! Я считал, что мы отлично победили очень хорошего соперника 3:1. Кубарси никогда не нервничал, всегда находя свободного игрока. Он создает время для себя, он диктует темп – смотреть, как он играет, просто невероятно!

Пау – это взрыв таланта для «Барселоны» и испанского футбола. Он постоянно просит нас предоставить видео для изучения, чтобы помочь ему совершенствоваться. У него фантастически организованная и четкая игра. Он скромный, трудолюбивый – я думаю, что он удивителен», – сказал Хави.