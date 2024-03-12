Барселона разобралась с Наполи и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Вечером 12 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» обыграла «Наполи» (3:1).

Первый матч состоялся в Неаполе на стадионе «Диего Марадона» и завершился вничью (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Во второй игре хозяевам удалось озадачить соперника в дебюте матча. На 15-й минуте каталонский клуб вышел вперед по сумме двух матчей. Фермин Лопес открыл счет (1:0).

А на 17-й минуте преимущество каталонцев в игре ЛЧ составило два мяча. После удара в штангу от партнера Жоау Канселу добил мяч в ворота соперника (2:0).

Однако на 30-й минуте отставание неаполитанцев сократилось до минимума. Амир Ррахмани отыграл один мяч (1:2).

Во втором тайме Роберт Левандовски поставил точку в матче (3:1). Эта победа вывела Барселону в 1/4 финала, впервые за последних 4 года.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Ответный матч, 12 марта

Барселона (Испания) – Наполи (Италия) – 3:1 (первый матч – 1:1)

Гол: Фермин Лопес, 15, Жоау Канселу, 17, Роберт Левандовски, 83 – Амир Ррахмани, 30

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея