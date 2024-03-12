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12.03.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 3 : 1
Наполи
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Лига чемпионов
12 марта 2024, 23:59 | Обновлено 13 марта 2024, 00:24
864
1

Барселона разобралась с Наполи и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

В конце второго тайма Роберт Левандовски поставил точку в матче

12 марта 2024, 23:59 | Обновлено 13 марта 2024, 00:24
864
1
Барселона разобралась с Наполи и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 12 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» обыграла «Наполи» (3:1).

Первый матч состоялся в Неаполе на стадионе «Диего Марадона» и завершился вничью (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Во второй игре хозяевам удалось озадачить соперника в дебюте матча. На 15-й минуте каталонский клуб вышел вперед по сумме двух матчей. Фермин Лопес открыл счет (1:0).

А на 17-й минуте преимущество каталонцев в игре ЛЧ составило два мяча. После удара в штангу от партнера Жоау Канселу добил мяч в ворота соперника (2:0).

Однако на 30-й минуте отставание неаполитанцев сократилось до минимума. Амир Ррахмани отыграл один мяч (1:2).

Во втором тайме Роберт Левандовски поставил точку в матче (3:1). Эта победа вывела Барселону в 1/4 финала, впервые за последних 4 года.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Ответный матч, 12 марта

Барселона (Испания) – Наполи (Италия) – 3:1 (первый матч – 1:1)

Гол: Фермин Лопес, 15, Жоау Канселу, 17, Роберт Левандовски, 83 – Амир Ррахмани, 30

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Амир Ррахмани (Наполи).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Канселу (Барселона).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
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Источник Sport.ua
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