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12.03.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 3 : 1
Наполи
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Лига чемпионов
13 марта 2024, 00:05 | Обновлено 13 марта 2024, 00:06
639
0

Барселона – Наполи – 3:1. Каталонское начало. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

13 марта 2024, 00:05 | Обновлено 13 марта 2024, 00:06
639
0
Барселона – Наполи – 3:1. Каталонское начало. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 12 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» обыграла «Наполи» (3:1).

Первый матч состоялся в Неаполе на стадионе «Диего Марадона» и завершился вничью (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Во второй игре хозяевам удалось забить соперникам два мяча в дебюте матча. Отличились Фермин Лопес и Жоау Канселу (2:0). На 30-й минуте отставание неаполитанцев сократилось до минимума. Амир Ррахмани отыграл один мяч для гостей (1:2).

Во втором тайме Роберт Левандовски поставил точку в матче (3:1). Эта победа вывела Барселону в 1/4 финала, впервые за последних 4 года.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Ответный матч, 12 марта

Барселона (Испания) – Наполи (Италия) – 3:1 (первый матч – 1:1)

Гол: Фермин Лопес, 15, Жоау Канселу, 17, Роберт Левандовски, 83 – Амир Ррахмани, 30

Барселона – Наполи. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Фермин Лопес, 15 мин.

ГОЛ! 2:0. Жоау Канселу, 17 мин.

ГОЛ! 2:1. Амир Ррахмани, 30 мин.

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Амир Ррахмани (Наполи).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Канселу (Барселона).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
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Источник Sport.ua
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