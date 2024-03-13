Барселона – Наполи – 3:1. Каталонское начало. Видео голов и обзор

Вечером 12 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» обыграла «Наполи» (3:1).

Первый матч состоялся в Неаполе на стадионе «Диего Марадона» и завершился вничью (1:1).

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Во второй игре хозяевам удалось забить соперникам два мяча в дебюте матча. Отличились Фермин Лопес и Жоау Канселу (2:0). На 30-й минуте отставание неаполитанцев сократилось до минимума. Амир Ррахмани отыграл один мяч для гостей (1:2).

Во втором тайме Роберт Левандовски поставил точку в матче (3:1). Эта победа вывела Барселону в 1/4 финала, впервые за последних 4 года.

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Лига чемпионов. 1/8 финала

Ответный матч, 12 марта

Барселона (Испания) – Наполи (Италия) – 3:1 (первый матч – 1:1)

Гол: Фермин Лопес, 15, Жоау Канселу, 17, Роберт Левандовски, 83 – Амир Ррахмани, 30

Барселона – Наполи. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Фермин Лопес, 15 мин.

ГОЛ! 2:0. Жоау Канселу, 17 мин.

ГОЛ! 2:1. Амир Ррахмани, 30 мин.