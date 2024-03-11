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Барселона
12.03.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 1:1 - : -
Наполи
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Лига чемпионов
11 марта 2024, 11:12 | Обновлено 11 марта 2024, 11:23
43
0

Барселона – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 марта в 22:00 матч 1/8 финала Лиги чемпионов

11 марта 2024, 11:12 | Обновлено 11 марта 2024, 11:23
43
0
Барселона – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

12 марта в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Барселона» и «Наполи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч состоялся в Неаполе на стадионе «Диего Марадона» и завершился вничью (1:1).

Ответный поединок проходит 12 марта в Барселоне. Правило выездного гола не действует.

Испанская «Барселона» выиграла группу F, набрав 12 очков из 18. Также в плей-офф прошел клуб «Порту» (12). «Шахтер» отправился в Лигу Европы (9), а «Антверпен» выбыл из турнира (3).

Итальянский «Наполи» занял второе место в группе C, набрав 10 очков из 18 и опередив «Брагу» (4) и «Унион Берлин» (2). Победителем этого квартета стал мадридский «Реал» (18).

Барселона – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Барселона Наполи смотреть онлайн Лига чемпионов Барселона - Наполи
Источник Sport.ua
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