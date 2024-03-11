12 марта в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют «Барселона» и «Наполи».

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Первый матч состоялся в Неаполе на стадионе «Диего Марадона» и завершился вничью (1:1).

Ответный поединок проходит 12 марта в Барселоне. Правило выездного гола не действует.

Испанская «Барселона» выиграла группу F, набрав 12 очков из 18. Также в плей-офф прошел клуб «Порту» (12). «Шахтер» отправился в Лигу Европы (9), а «Антверпен» выбыл из турнира (3).

Итальянский «Наполи» занял второе место в группе C, набрав 10 очков из 18 и опередив «Брагу» (4) и «Унион Берлин» (2). Победителем этого квартета стал мадридский «Реал» (18).

Барселона – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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