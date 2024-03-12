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12.03.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 1:1 - : -
Наполи
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Лига чемпионов
12 марта 2024, 08:21 |
442
0

Барселона – Наполи. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 12 марта в 22:00 по Киеву

12 марта 2024, 08:21 |
442
0
Барселона – Наполи. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

12 марта на «Эстади Олимпико» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Барселона» сыграет «против Наполи». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда в этом сезоне потеряла те трофеи, что были взяты в прошлой темпораде. Сине-грантовые в финале Суперкубка Испании получили 1-4 от Реала. И уж очень сильно отстали от сливочных в Примере. Такое преимущество за весну, за последние 10 туров не компенсировать. Ну и Атлетику проиграли в кубке. В итоге никто особенно не удивился решению Хави уйти досрочно, летом, что он публично объявил еще в феврале. Это объявление пошло на пользу - такая встряска позволила собраться заново коллективу, сосредоточиться на попытке как можно лучше закончить этот сезон. Но только в Лиге чемпионов еще можно выиграть трофей. Наконец-то, после пары провалов, каталонцы вышли из плей-офф. Но в Неаполе ограничились только ничьей, так что дома нужно побеждать.

Наполи

Клуб за нынешний сезон играл под руководством вот уже трех наставников. Руди Гарсия не справился со сравнениями с предшественником, Спаллетти, который наконец-то вернул в Неаполь скудетто. Тем более что Лучано уже прошлой весной видел, как сдулись Осимхен и компания, и понимал, что они просто по инерции докатились до долгожданного титула. Возвращение Вальтера Мадзарри было и вовсе напрочь провальным. И не удивительно, что перед плей-офф Лигой чемпионов на посту наставников партенопеи появился Кальцона. Он был известен только успешной работой в сборной Словакии, но дебютировал специалист неплохо, не програв кулес. А в марте получилось обыграть Ювентус, показав, что быстро получается прогрессировать.

Статистика личных встреч

Невероятно, но оба прошлых противостояния, в 2020-м году в Лиге чемпионов и в 2022-м в Лиге Европы, первый поединок тоже приносили ничью 1-1. Но ответный поединок оба раза выигрывал больше чем клуб.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут, что история продолжится. Согласимся и поставим на победу подопечных Хави (коэффициент - 1,78).

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Источник Sport.ua
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