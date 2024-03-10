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Украина. Премьер лига
10 марта 2024, 13:20 |
73
0

ЛНЗ – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 марта в 13:00 матч 21-го тура УПЛ

10 марта 2024, 13:20 |
73
0
ЛНЗ – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

Во вторник, 12 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «ЛНЗ» и «Днепр-1».

Игра состоится в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Начало матча запланировано в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 21-го тура «ЛНЗ» занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка.

«Днепр-1» занимает третье место, сыграв 20 матчей и набрав 38 очков.

ЛНЗ – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Днепр-1 ЛНЗ Черкассы смотреть онлайн Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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