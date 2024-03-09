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Чемпионат Украины
Полесье
09.03.2024 15:30 – FT 1 : 2
Александрия
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Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 20:07 |
594
1

Руслан РОТАН: «Это уже большой шаг вперед»

Главный тренер «Александрии» прокомментировал победу над «Полесьем»

09 марта 2024, 20:07 |
594
1
Руслан РОТАН: «Это уже большой шаг вперед»
Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал победу над житомирским «Полесьем» (2:1) в матче 20-го тура УПЛ.

– Что для вас сегодня стало залогом успеха прежде всего?

– Для нас это очень важная победа над очень хорошим соперником. Я ребятам много раз уже повторяю, что уверенность приходит с победами над сильными соперниками. Когда ты чувствуешь себя уверенно благодаря таким победам, я считаю, что ты делаешь шаг вперед, как минимум.

Поэтому действительно у нас хорошие эмоции после матча. Мне очень понравилась команда в сегодняшней игре. То, что мы хотели, ребята выполняли. Да, есть, как всегда, моменты, на которые мы обратим внимание. Что касается обороны, стандартных положений Но в целом мне игра понравилась. И то, как ребята хотели победить, я хочу заметить, именно победить – это многого стоит.

– Видно, что «Александрия» поработала над реализацией. Первый гол, такой классный момент – это домашняя заготовка?

– Ну, можно и так сказать. Мы работаем над этим. Мы сейчас понимаем, что наш бич – реализация моментов. Поэтому для нас очень важно забивать. И сегодняшний матч, я считаю, мог, пожалуй, нам дать еще больше, если бы мы забивали все моменты, которые сегодня создавали.

Но я повторю, что это уверенность, и в реализации в том числе. Она приходит благодаря таким победам над классными командами, которой мы считаем «Полесье». «Полесье» борется за еврокубковую зону, у них хорошая команда, мне нравится их стиль, и я им желаю в следующих матчах побед и выполнить свою задачу.

– Третий весенний матч, третий стартовый состав аналогичный. О чем это говорит в первую очередь?

– В первую очередь мы хотим сейчас более стабилизировать уже состав, потому что, скажем так, смотрим на будущее, где мы должны сделать баланс игроков опытных, среднего возраста и молодых. Поэтому мы хотим сейчас этот состав немножко стабилизировать и уже на сегодняшний день у нас появляется конкуренция, и это очень хорошо.

Это уже большой шаг вперед. Если они продолжат в таком же духе конкурировать, работать на тренировке, выполнять то, что мы просим – я думаю, что у них будет большое будущее.

– Коротко о пенальти.

– У нас есть VAR сейчас, поэтому я думаю, что, пожалуй, судьи лучше разберут. Конечно, когда ты получаешь в свои ворота пенальти – это не совсем хорошо. Но это футбол. Видимо, был. Я не смотрел, тяжело сказать.

Благодаря этой победе «Александрия» поднялась на 11-е место в турнирной таблице УПЛ. В активе «горожан» 20 очков в 19 матчах чемпионата Украины.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Александрия Руслан Ротань пресс-конференция
Источник УПЛ-ТВ
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CheMP
Ротан  ну хлопци,ну что вы в самом деле...ну исправьте
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