В субботу, 9 марта, состоялся матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Полесье» и «Александрия».

Игра прошла на центральном стадионе в Житомире. Неожиданную победу со счетом 2:1 одержали гости.

Житомирский клуб пока после зимней паузы УПЛ имеет только одно набранное очко в трех матчах.

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Полесье» – «Александрия» – 1:2

Голы: Козак, 62 (пен.) – Михайленко, 10, Шулянский, 77

Видеообзор матча