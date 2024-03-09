09.03.2024 15:30 – FT 1 : 2
Украина. Премьер лига09 марта 2024, 19:30 | Обновлено 09 марта 2024, 20:36
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Полесье – Александрия – 1:2. Ротань шокировал житомирян. Видео голов, обзор
Смотрите самые интересные моменты матча 20-го тура УПЛ
09 марта 2024, 19:30 | Обновлено 09 марта 2024, 20:36
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В субботу, 9 марта, состоялся матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Полесье» и «Александрия».
Игра прошла на центральном стадионе в Житомире. Неожиданную победу со счетом 2:1 одержали гости.
Житомирский клуб пока после зимней паузы УПЛ имеет только одно набранное очко в трех матчах.
Украинская Премьер-лига. 20-й тур.
«Полесье» – «Александрия» – 1:2
Голы: Козак, 62 (пен.) – Михайленко, 10, Шулянский, 77
Видеообзор матча
События матча
83’
Лукас Тэйлор (Полесье) получает красную карточку.
78’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Шулянский (Александрия).
62’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Козак (Полесье).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Михайленко (Александрия).
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