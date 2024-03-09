Ротань по-хорошему шокирует. Александрия одолела Полесье

Состав участников украинской Премьер-лиги в этом сезоне пополнили очень интересные новички, после чего градус борьбы сразу повысился в абсолютно каждом участке турнирной таблицы. Однако мощный старт – это вещь неплохая и амбициозная, однако марафонскую дистанцию иногда даже довольно качественно подготовленные коллективы выдержать не в состоянии.

Житомирское «Полесье» в качестве примера для этого явления подходит едва ли не лучше всего, потому что все восхищались результатами команды Юрия Калитвинцева, но уже прошло пять туров с того момента, как она в последний раз побеждала. Это привело и к потере ранее добытых высоких позиций и места среди прямых претендентов на чемпионский титул, однако было очевидно, что борьба для «волков» на этом не заканчивается.

Как минимум, они имели домашний матч против «Александрии» в рамках двадцатого тура национального первенства для того, чтобы начать все исправлять. Соперники в 2024 в официальных играх не забивали и не пропускали именно в протокольном плане, но инцидент по итогу игры против «Шахтера» запечатлелся в памяти не одного спортивного директора клубов УПЛ.

Насколько мощно и монолитно выглядело в первой части сезона «Полесье» на своем поле, и насколько же нелепый вид имела команда Юрия Калитвинцева в первом тайме этого поединка. Не получалось абсолютно ничего. В защите проблемы начались уже с самого начала, и соперники из-за этого открыли счет с молниеносной подачи Калитвинцева с правого фланга на Михайленко в зону перед вратарской. Да, сын снова обидел команду отца, но опосредованно для начала.

В плане атаки «волки» в дальнейшем тоже не могли продемонстрировать вменяемого футбола, потому что с одними только подачами с флангов в направлении Будковского далеко зайти невозможно, а для большего было нужно начать связывать хотя бы три-четыре передачи на чужой половине, что в контексте хозяев в этот вечер было просто фантастикой до перерыва. Тот один вертикальный пас на Шулянского под наступление перерыва прошел к левому флангу штрафной, и сразу Шевченко нужно было работать на линии.

С такой игрой команды Калитвинцев-старший примириться, очевидно, не мог и не собирался, поэтому двойная замена на второй тайм была очевидным решением с его стороны. «Полесье» таким образом хоть немного перезагрузилось и начало держать мяч в ногах и в конце концов создавать полноценные голевые моменты. И даже их завершать.

Правда, для последнего нужно было сначала Тейлору заработать пенальти на правом фланге штрафной за фол от Калюжного, и уже потом Козак развел мяч и вратаря по разным углам. Понятно, что «волки» на этом останавливаться не планировали, да и Ротань не сидел на скамейке запасных, сложа руки. Двойная замена состоялась и со стороны гостей, и это также расставило свои акценты.

На поле появился Беляев и едва ли не первым его действием в чужой штрафной стал голевой прострел с левого фланга на дальнюю для Шулянского. Потом поиздевался дриблингом над Тейлором, а затем бразилец поиздевался и сам, однако над собственными партнерами по команде. Получил вторую карточку за отмашку во время контратаки, хотя за мгновение до этого Крушинский ударом головой с границы вратарской при подаче с углового проверил на прочность каркас ворот «Александрии». Как видите, в этой игре на тормоза никто даже не пытался давить.

В следующий уик-энд житомирское «Полесье» поедет в гости к киевской «Оболони», а «Александрия» будет принимать полтавскую «Ворсклу».

Наши оценки:

«Полесье» (замены): Мустафаев – 6,5, Крушинский – 6,0, Фортюне – 6,0, Кравченко – б/о.

«Александрия» (замены): Беляев – 7,0, Погорелый – 6,0, Костышин – б/о, Шостак – б/о, Скорко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Полесье» – «Александрия» – 1:2

Голы: Козак, 62 (пен.) – Михайленко, 10, Шулянский, 77

Предупреждения: Михайличенко, 44, Тейлор, 48 – Калюжный, 40, Беляев, 90+2

Удаление: Тейлор, 83 (второе предупреждение).

«Полесье»: Бойко – Михайличенко, Шабанов, Чоботенко, Тейлор – Танковский (Кравченко, 84), Таллес Коста (Крушинский, 46) – Козак, Грицук (Мустафаев, 46), Назаренко (Фортюне, 59) – Будковский.

«Александрия»: Шевченко – Мартынюк, Кампуш, Логинов, Копина (Скорко, 85) – Ковалец, Михайленко (Шостак, 81), Калюжный – Шулянский (Костышин, 81), Кулаков (Погорелый, 71), Калитвинцев (Беляев, 71).

Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Удары (в створ): 12 (3) – 12 (7)

Угловые: 2 – 2

Оффсайды: 2 – 0.

ПОЛЕСЬЕ – АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 7°C