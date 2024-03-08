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Полесье
09.03.2024 15:30 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 23:57 |
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0

Полесье – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 20-го тура Украинской Премьер-лиги

08 марта 2024, 23:57 |
20
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Полесье – Александрия. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 9-го марта, состоится поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся житомирское «Полесье» и «Александрия». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 15:30.

Команда Юрия Калитвинцева находится в кризисе результатов, не побеждая уже пять туров кряду. В верхней части турнирной таблицы такие результаты – непозволительная роскошь. У коллектива Руслана Ротаня тоже дела обстоят не лучшим образом, но не пропустить от «Шахтера» и «Зари» в первых двух турах после зимнего перерыва – тоже большое дело. Кто в итоге продолжит свое движение к экватору турнирной таблицы?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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