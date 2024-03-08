В субботу, 9-го марта, состоится поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся житомирское «Полесье» и «Александрия». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 15:30.

Команда Юрия Калитвинцева находится в кризисе результатов, не побеждая уже пять туров кряду. В верхней части турнирной таблицы такие результаты – непозволительная роскошь. У коллектива Руслана Ротаня тоже дела обстоят не лучшим образом, но не пропустить от «Шахтера» и «Зари» в первых двух турах после зимнего перерыва – тоже большое дело. Кто в итоге продолжит свое движение к экватору турнирной таблицы?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.