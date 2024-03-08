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Чемпионат Украины
Полесье
09.03.2024 15:30 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 23:44 | Обновлено 08 марта 2024, 23:58
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Полесье – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Кризисные коллективы бывают не только в подвале турнирной таблицы

08 марта 2024, 23:44 | Обновлено 08 марта 2024, 23:58
72
0
Полесье – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 9 марта, в Житомире на стадионе «Центральный» состоится матч двадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют житомирское «Полесье» и «Александрия». Стартовый свисток рефери Юрия Иванова из Макеевки прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Полесье


Про амбициозный проект житомирского «Полесья» уже не первый год нарочито много говорят во всевозможных источниках. И, как для новичков «элитного» дивизиона, результаты команды Юрия Калитвинцева выглядят действительно впечатляюще. Это если брать в общем, а конкретно сейчас – «волки» не побеждают уже пять матчей кряду. А это уже принято называть кризисом.

Тем более, когда речь идет о верхней части турнирной таблицы. Проблема ведь заключается еще и в том, что «Полесье», в отличии от множества других команд УПЛ, все свои матчи сыграло в отведенные сроки. Поэтому вот эти 33 добытые очка – реальный результат выступлений команды за 19 туров. Вроде и неплохо, но для конкуренции за место еврокубках, а уж тем более – в Лиге чемпионов, а уж тем более – борьбы за чемпионский титул, этого уже явно недостаточно.

Еще больше вопросов к команде Калитвинцева возникло после последнего матча против черкасского ЛНЗ, который завершился поражением на своем поле из-за ошибки Дениса Бойко на последних минутах (0:1). С учетом того, что «Динамо» и «Рух» в прошлом туре побеждали, эта неудача серьезно откинула «волков» ближе к экватору турнирной таблицы. Смогут ли вернуться на былые позиции? Возможно, но для этого надо будет обыграть одного из наиболее неоднозначных соперников в этом сезоне.

Александрия


Про Руслана Ротаня и его работу на клубном уровне нынче говорят достаточно часто и еще интенсивнее станет обсуждение его тренерских талантов ближайшим летом во время Олимпиады в Париже. Но до этого момента еще предстоит преодолеть долгий путь, и в каком настроении наш специалист повезет олимпийскую сборную на исторический для нее турнир будет зависеть напрямую от результатов выступлений «Александрии».

И вот с этим, пока что, ситуация выглядит довольно неоднозначно. Одно можно сказать наверняка – «полиграфы» играют в «свой» футбол против любого соперника, а то, что этот самый футбол не понимает абсолютное большинство болельщиков, это уже дело десятое. Единственное, что при этом точно должно беспокоить, – это чрезвычайно низкая результативность. Меньше голов, чем «Александрия», в этом сезоне забивают только «Верес» и «Минай». А это уже диагноз.

С другой стороны, команда Руслана Ротаня не пропустила ни одного гола в серии матчей против «Шахтера» и «Зари». Но и сама не забивала также. Конечно, все мы знаем, что в итоге в свои ворота «забил» один из уже бывших управленцев «полиграфов», что в итоге привело к техническому поражению от «Шахтера», хотя столько, сколько страдали на «Нике» «горняки»… Еще никто в этом сезоне не заставлял испытывать их подобное.

Но какая разница в контексте борьбы за выживание – одно очко после очередного тура или ноль? Там сейчас такая плотность, что или побеждать и вырываться, или так и прозябать дальше. Таким образом, команда Ротаня находится на распутье в достаточно выгодный для достижения желанных результатов момент сезона. «Ворскла», «Минай» и «Черноморец» – следующие соперники. То есть, сейчас, или уже никогда.

История встреч


Футбольные пути обновленного «Полесье» и «Александрии» ранее пересекались 18 раз в рамках Премьер-лиги, Первой лиги и Кубка Украины. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны «полиграфов» – 6 успешных матчей против 5 побед «Полесья». Разница голов – 21:25. Крупнейшая победа «Полесья» – 3:0 (2023), «Александрии» – 5:0 (1994). Команды в последний раз играли в начале ноября прошлого года, когда в кубковой серии пенальти «Полесье» дома пробилось в полуфинал.

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 38-летний Юрия Иванов из Макеевки, который на своем счету имеет уже 49 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Валентин Куцев и Виталий Скобля, а резервным арбитром отработает Владимир Новохатний. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Денисом Шурманом, которому будет помогать Денис Марченко. У Иванова есть опыт проведения матча с участием «Полесья» – 1 ничья, тогда как с «Александрией» он пересекался девять раз – 3 победы, 3 ничьи и 3 поражения.

Ориентировочные составы


«Полесье»: Бойко – Михайличенко, Шабанов, Чоботенко, Кравченко – Танковский, Крушинский – Козак, Грицук, Фортюне – Ндукве.

«Александрия»: Шевченко – Мартынюк, Кампуш, Логинов, Копына – Ковалец, Михайленко, Калюжный – Джевани, Кулаков, Калитвинцев.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что хозяева начать исправлять ситуацию. Нашей ставкой будет позиция – Победа «Полесья» и ТМ 2.5.

9 марта, суббота

«Полесье» – «Александрия»
Житомир. «Центральный». 15:30
Прямая ТВ-трансляция – УПЛ ТВ
ПОЛЕСЬЕ – АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)
Прогноз Sport.ua — 1:0
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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