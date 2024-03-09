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Испания
09 марта 2024, 00:16 | Обновлено 09 марта 2024, 00:19
231
0

Барселона обыграла обидчиков Жироны и обошла Довбика с Цыганковым в Ла Лиге

Каталонцы выиграли у «Мальорки» со счетом 1:0

09 марта 2024, 00:16 | Обновлено 09 марта 2024, 00:19
231
0
Барселона обыграла обидчиков Жироны и обошла Довбика с Цыганковым в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

8 марта состоялся матч 28-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Мальорка». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 73-й минуте забил 16-летний Ламин Ямал. Его мяч и принес победу каталонцам.

На 24-й Илкай Гюндоган не реализовал пенальти.

«Мальорка» в прошлом туре чемпионата Испании обыграла «Жирону» 1:0. К слову, «Мальорка» выиграла у «Жироны» и в Кубке Испании – 3:2.

Благодаря этой победе «Барселона» обошла Артема Довбик, Виктора Цыганков и Ко. У «Барсы» 61 очко, у жиронцев – 59, но подопечные Мичела сыграли на 1 тур меньше. 9 марта «Жироны» проведет встречу с «Осасуной».

Ла Лига. 28-й тур. 8 марта

Барселона – Мальорка – 1:0

Гол: Ямал, 73

ГОЛ! 1:0 Ямал, 73 мин.

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Ламин Ямал Барселона Мальорка видео голов и обзор Жирона Илкай Гюндоган
Источник Sport.ua
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