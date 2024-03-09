Барселона обыграла обидчиков Жироны и обошла Довбика с Цыганковым в Ла Лиге
Каталонцы выиграли у «Мальорки» со счетом 1:0
8 марта состоялся матч 28-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Мальорка». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 73-й минуте забил 16-летний Ламин Ямал. Его мяч и принес победу каталонцам.
На 24-й Илкай Гюндоган не реализовал пенальти.
«Мальорка» в прошлом туре чемпионата Испании обыграла «Жирону» 1:0. К слову, «Мальорка» выиграла у «Жироны» и в Кубке Испании – 3:2.
Благодаря этой победе «Барселона» обошла Артема Довбик, Виктора Цыганков и Ко. У «Барсы» 61 очко, у жиронцев – 59, но подопечные Мичела сыграли на 1 тур меньше. 9 марта «Жироны» проведет встречу с «Осасуной».
Ла Лига. 28-й тур. 8 марта
Барселона – Мальорка – 1:0
Гол: Ямал, 73
ГОЛ! 1:0 Ямал, 73 мин.
💜 FULL TIME! 💜 pic.twitter.com/8ptUkUuJzx— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 8, 2024
𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 | #BarçaRCDMallorca pic.twitter.com/cASbsCCSWU— Real Mallorca (@RCD_Mallorca) March 8, 2024
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