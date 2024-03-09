Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Мальорка – 1:0. Ямал стал спасителем. Видео гола и обзор
Чемпионат Испании
Барселона
08.03.2024 22:00 – FT 1 : 0
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
09 марта 2024, 01:49 | Обновлено 09 марта 2024, 01:53
35
0

Барселона – Мальорка – 1:0. Ямал стал спасителем. Видео гола и обзор

Команда Хави сумела добыть важную победу

09 марта 2024, 01:49 | Обновлено 09 марта 2024, 01:53
35
0
Барселона – Мальорка – 1:0. Ямал стал спасителем. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 28-го тура Примеры «Барселона» принимала «Мальорку».

Гости в минувшем туре дома одолели «Жирону», поэтому никто легкой прогулки для хозяев не ожидал. Прогноз сбылся – Мальорка успешно держала оборону, даже иногда сама проводила неплохие атаки.

Всё в матче решил гол юного Ламина Ямала. Вингер отличился в воротах Райковича на 73-й минуте. Благодаря победе каталонцы поднялись на второе место в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. 28-й тур. 8 марта.

Барселона – Мальорка – 1:0

Гол: Ямал (73)

Гол Ямала

Обзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
По теме:
Чемпионат Португалии. Порту перед матчем с Арсеналом разгромил аутсайдера
Барселона обыграла обидчиков Жироны и обошла Довбика с Цыганковым в Ла Лиге
Экстралига. Энергия дома одержала волевую победу над Соколом
Барселона Мальорка видео голов и обзор Ламин Ямал
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С Тайсоном около ринга. Брат Фьюри выиграл бой в андеркарде Джошуа – Нганну
Бокс | 08 марта 2024, 19:10 0
С Тайсоном около ринга. Брат Фьюри выиграл бой в андеркарде Джошуа – Нганну
С Тайсоном около ринга. Брат Фьюри выиграл бой в андеркарде Джошуа – Нганну

Роман Фьюри выиграл по очкам

Популярный рэпер поставил 615 тысяч долларов на бой между Джошуа и Нганну
Бокс | 08 марта 2024, 22:12 4
Популярный рэпер поставил 615 тысяч долларов на бой между Джошуа и Нганну
Популярный рэпер поставил 615 тысяч долларов на бой между Джошуа и Нганну

Дрейк верит в победу Франсиса

Нападающий Шахтера назвал Колос очень «грязным» в защите
Футбол | 09.03.2024, 00:22
Нападающий Шахтера назвал Колос очень «грязным» в защите
Нападающий Шахтера назвал Колос очень «грязным» в защите
С Пидручным и Мандзыном. Состав Украины на эстафету в Солджер Холлоу
Биатлон | 08.03.2024, 07:27
С Пидручным и Мандзыном. Состав Украины на эстафету в Солджер Холлоу
С Пидручным и Мандзыном. Состав Украины на эстафету в Солджер Холлоу
ВИДЕО. Сокрушительный нокаут в первом раунде боя андеркарда Джошуа – Нганну
Бокс | 08.03.2024, 19:45
ВИДЕО. Сокрушительный нокаут в первом раунде боя андеркарда Джошуа – Нганну
ВИДЕО. Сокрушительный нокаут в первом раунде боя андеркарда Джошуа – Нганну
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Майк Тайсон выйдет в ринг против Джейка Пола
ОФИЦИАЛЬНО. Майк Тайсон выйдет в ринг против Джейка Пола
07.03.2024, 16:26 3
Бокс
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
07.03.2024, 20:41 223
Футбол
Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ
Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ
07.03.2024, 07:01 12
Футбол
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
07.03.2024, 08:01 6
Футбол
Стала известна первая половина четвертьфиналистов Лиги чемпионов 2023/24
Стала известна первая половина четвертьфиналистов Лиги чемпионов 2023/24
07.03.2024, 06:59 7
Футбол
СТУПАР: «Судья матча Верес – Динамо в конце поединка испортил впечатление»
СТУПАР: «Судья матча Верес – Динамо в конце поединка испортил впечатление»
07.03.2024, 23:29 6
Футбол
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Франсис Нганну
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Франсис Нганну
08.03.2024, 23:59 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем