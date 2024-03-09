В матче 28-го тура Примеры «Барселона» принимала «Мальорку».

Гости в минувшем туре дома одолели «Жирону», поэтому никто легкой прогулки для хозяев не ожидал. Прогноз сбылся – Мальорка успешно держала оборону, даже иногда сама проводила неплохие атаки.

Всё в матче решил гол юного Ламина Ямала. Вингер отличился в воротах Райковича на 73-й минуте. Благодаря победе каталонцы поднялись на второе место в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. 28-й тур. 8 марта.

Барселона – Мальорка – 1:0

Гол: Ямал (73)

Гол Ямала

Обзор матча