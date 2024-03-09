Испания09 марта 2024, 01:49 | Обновлено 09 марта 2024, 01:53
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Барселона – Мальорка – 1:0. Ямал стал спасителем. Видео гола и обзор
Команда Хави сумела добыть важную победу
09 марта 2024, 01:49 | Обновлено 09 марта 2024, 01:53
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В матче 28-го тура Примеры «Барселона» принимала «Мальорку».
Гости в минувшем туре дома одолели «Жирону», поэтому никто легкой прогулки для хозяев не ожидал. Прогноз сбылся – Мальорка успешно держала оборону, даже иногда сама проводила неплохие атаки.
Всё в матче решил гол юного Ламина Ямала. Вингер отличился в воротах Райковича на 73-й минуте. Благодаря победе каталонцы поднялись на второе место в турнирной таблице.
Чемпионат Испании. 28-й тур. 8 марта.
Барселона – Мальорка – 1:0
Гол: Ямал (73)
Гол Ямала
Обзор матча
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
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