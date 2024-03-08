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Чемпионат Испании
Барселона
08.03.2024 22:00 - : -
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
08 марта 2024, 15:22 |
13
0

Барселона – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 марта в 22:00 поединок 28-го тура испанской Ла Лиги

08 марта 2024, 15:22 |
13
0
Барселона – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона – Мальорка

В пятницу, 8 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Мальорка».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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