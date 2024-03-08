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Чемпионат Испании
Барселона
08.03.2024 22:00 - : -
Мальорка
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Испания
08 марта 2024, 13:51 |
32
0

Барселона – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 8 марта в 22:00 по Киеву

08 марта 2024, 13:51 |
32
0
Барселона – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

8 марта на «Эстади Олимпико» пройдет матч 28-го тура Примеры, в котором «Барселона» сыграет против «Мальорки». Поединок начнется в 22:00 по киевсскому времени.

Барселона

Команда сейчас будет играть, думая о следующем вторнике. Не зря именно сине-гранатовые получили возможность открывать тур в Примере - они будут играть на собственной арене против Наполи. Конечно же, в споре с итальянцами именно больше чем клуб изначально были фаворитами, и 1-1 на выезде можно считать удовлетворительным результатом. Но при этом все равно нужно дома обыгрывать партенопеи. А ведь именно на евроарене еще как-то можно спасти эту темпораду. Ведь и из Суперкубка, и из кубка подопечные Хави вылетели, а в Примере - безнадежно отстали от мадридского Реала, и не зря наставник уже анонсировал свой уход летом. Хотя бы в квартете лидеров остаться. В таком разрезе 0-0 с Атлетиком, потенциальным соперником, уже можно считать неплохим результатом.

Мальорка

Клуб 2 года назад назначал на пост главного тренера Агирре. Казалось, что тогда не столько верили, что Хавьер сможет спасти футбольный лифт в Примере, сколько, казалось, давали ему время освоиться, чтобы потом хорошо поработать в Сегунде. А мексиканец удивил всех, ухитрившись успеть набрать столько очков, чтобы избежать понижения в классе. А в следующей темпораде уже даже получилось подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. На таком уровне удержаться не вышло, но, справившись, в том числе, с Жироной и Реалом Сосьедад (с последними - за счет серии пенальти), островитяне отправились в финал кубка страны. Ну, а в Примере, при всех проблемах, все-таки удается держаться над опасной зоной. Тем более что в прошлом туре выиграли 1-0 у Жироны, укрепив позиции.

Статистика личных встреч

У каталонцев было 11 побед кряду в очных поединках с бермельонцами. Но в этом сезоне, осенью, стороны закончили вничью.

Прогноз

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Источник Sport.ua
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