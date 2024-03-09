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Испания
09 марта 2024, 04:50 | Обновлено 09 марта 2024, 04:52
38
0

ХАВИ: «Победа придаст нам уверенности перед матчем Лиги чемпионов»

Наставник «Барселоны» – о матче с «Мальоркой»

09 марта 2024, 04:50 | Обновлено 09 марта 2024, 04:52
38
0
ХАВИ: «Победа придаст нам уверенности перед матчем Лиги чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Хави подбил итоги сложного матчу с «Мальоркой», в котором его подопечные одержали минимальную победу (1:0).

«Эффективность игры страдала. Коллектив Агирре очень хорошо играет в обороне. Пенальти мог бы изменить ход матча.

Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть крупно. Это победа позволит нам остаться на вершине.

Уже говорилось, что нас ждет игра из четырех-пяти моментов, которыми мы должны воспользоваться. Все изменилось бы, если бы мы забили гол, но, думаю, со дня моего решения уйти команда стала лучше.

Было очень сложно атаковать линию из пяти человек, выставленную «Мальоркой». Трудно создавать моменты.

Я настроен оптимистично, несмотря на сложную ситуацию, в которой мы находимся. Эта победа важнее, чем кажется, потому что она придает нам уверенности в преддверии Лиги чемпионов. Мы провели солидный матч против сложного соперника», – признался Хави.

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Источник Sport.es
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