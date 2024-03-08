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Чемпионат Украины
Металлист 1925
08.03.2024 15:30 – FT 1 : 1
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 17:29 | Обновлено 08 марта 2024, 18:43
1263
0

Играли руками и забивали пенальти. Металлист 1925 и ЛНЗ поделили очки

Команды отличились голами в заключительной части матча

08 марта 2024, 17:29 | Обновлено 08 марта 2024, 18:43
1263
0
Играли руками и забивали пенальти. Металлист 1925 и ЛНЗ поделили очки

В пятницу, 8 марта, состоялся матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились харьковский «Металлист 1925» и черкасский ЛНЗ.

В двух стартовых турах весенней части сезона подопечные Виктора Скрипника турнирных баллов не заработали: поражения 2:4 от «Динамо» и 0:2 от «Миная». Черкасский клуб в первом после зимнего перерыва туре потерпел на своем поле поражение от «Кривбасса» со счетом 0:3, но после в Житомире обыграл «Полесье» – 1:0.

В первом тайме «Металлист 1925» играл первым номером. Харьковчане чаще контролировали мяч, но происходило это преимущественно в районе центрального круга и на подступах к штрафной площадке. ЛНЗ достаточно надежно защищался и иногда ходил в атаку. В первой половине встречи было создано два опасных момента. Оба возникли у ворот гостей. На 12-й минуте Бычек принял мяч на грудь в районе левого угла вратарской и пробил в ближний угол - Пеньков отбил. Голкипер в этом эпизоде получил повреждение, но смог продолжить игру. На 35-й минуте «Металлист 1925» выполнил штрафной с расстояния около 27 метров. Гармаш мощно пробил низом, Пеньков в падении отразил мяч, летевший в угол ворот. Фарина подобрал мяч и прострелил на дальнюю штангу, Борячуку совсем немного не хватило, чтобы переправить мяч в ворота.

Начало второго тайма прошло в том же ключе, что и первая половина встречи. «Металлист 1925» больше владел мячом, но острых атак было мало. На 60-й минуте хозяева быстро разыграли штрафной удар, пошел навес с левого фланга, Имереков пробил головой – мяч пролетел рядом со штангой.

Приблизительно с середины тайма игра выравнялась. Гости стали чаще атаковать, однако они тоже не часто создавали голевые возможности. На 67-й минуте Шестаков прострелил с правого фланга, Хобленко пытался пяткой переправить мяч в ворота с близкого расстояния, но не смог.

На 75-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «1925-х». Имереков в падении пытался заблокировать удар, мяч попал в его голову и отскочил в руку. Одиннадцатиметровый без проблем реализовал капитан ЛНЗ Рыбалка. Для опытного футболиста этот гол стал первым в сезоне.

Через десять минут пенальти был назначен в противоположные ворота. Капитан «Металлиста 1925» Габелок выполнял навес из пределов штрафной, мяч попал в руку капитана ЛНЗ. Юрченко с «точки» мощно пробил по центру, Пеньков прыгнул в угол. Владлен впервые отличился за харьковскую команду.

«Металлист 1925» наконец-то прервал свою серию поражений из семи матчей. Однако продолжается пропускная клубная рекордная серия харьковского клуба: 13 игр – 30 голов. ЛНЗ не проиграл на выезде уже пятый матч подряд: 3 победы и 2 ничьи.

Украинская Премьер-Лига. 20 тур.

«Металлист 1925» – ЛНЗ – 1:1

Голы: Юрченко (86, пенальти) – Рыбалка (76, пенальти).

Предупреждения: Юрченко (10) – Бар (45+1), Рыбалка (57), Насонов (57), Хобленко (70), С.Шестаков (90+4).

«Металлист 1925»: Проценко, Капинус, Фарина, Червак, Бычек (Фримпонг, 81), Габелок, Имереков, Моура, Юрченко, Гармаш, Борячук (Юсов, 81).

ЛНЗ: Пеньков, Тилль (С.Шестаков, 46), Салиху, Бар, Пасич, Яшари (Олейник, 73), Каплиенко, Молло (Хобленко, 58), Насонов, Муравский, Рыбалка (Тарасенко, 90).

Арбитр: Сергей Задиран (Киевская область).

Стадион: «Левый берег» (Киевская область).

Наши оценки:

Замены «Металіст 1925»: Фримпонг, Юсов - оба б/о.

Замены ЛНЗ: С.Шестаков - 6.0, Олейник - 6.0, Хобленко - 6.0, Тарасенко - б/о.

МЕТАЛЛИСТ 1925 – ЛНЗ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 ЛНЗ Черкассы Металлист 1925 - ЛНЗ отчеты
Источник Sport.ua
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