08.03.2024 15:30 – FT 1 : 1
Украина. Премьер лига08 марта 2024, 20:50 |
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Металлист 1925 – ЛНЗ Черкассы – 1:1. Два пенальти за 10 минут. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 20-го тура УПЛ
08 марта 2024, 20:50 |
256
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8 марта состоялся матч 20-го тура УПЛ между командами «Металлист 1925» и ЛНЗ Черкассы. Игра завершилась со счетом 1:1.
Счет в матче на 76-й минуте открыл Сергей Рыбалка. На 86-й Владлен Юрченко отличился за харьковский клуб.
Оба гола были забиты с пенальти.
УПЛ. 20-й тур. 8 марта
Металлист 1925 – ЛНЗ Черкассы – 1:1
Голы: Рыбалка, 76 (пен.) – Юрченко, 86 (пен.)
Видеообзор матча:
События матча
86’
ГОЛ ! С пенальти забил Владлен Юрченко (Металлист 1925).
76’
ГОЛ ! С пенальти забил Сергей Рыбалка (ЛНЗ Черкассы).
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