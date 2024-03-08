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Чемпионат Украины
Металлист 1925
08.03.2024 15:30 – FT 1 : 1
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 20:50 |
256
0

Металлист 1925 – ЛНЗ Черкассы – 1:1. Два пенальти за 10 минут. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 20-го тура УПЛ

08 марта 2024, 20:50 |
256
0
Металлист 1925 – ЛНЗ Черкассы – 1:1. Два пенальти за 10 минут. Видео голов
УПЛ

8 марта состоялся матч 20-го тура УПЛ между командами «Металлист 1925» и ЛНЗ Черкассы. Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче на 76-й минуте открыл Сергей Рыбалка. На 86-й Владлен Юрченко отличился за харьковский клуб.

Оба гола были забиты с пенальти.

УПЛ. 20-й тур. 8 марта

Металлист 1925 – ЛНЗ Черкассы – 1:1

Голы: Рыбалка, 76 (пен.) – Юрченко, 86 (пен.)

Видеообзор матча:

События матча

86’
ГОЛ ! С пенальти забил Владлен Юрченко (Металлист 1925).
76’
ГОЛ ! С пенальти забил Сергей Рыбалка (ЛНЗ Черкассы).
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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы Металлист 1925 Металлист 1925 - ЛНЗ видео голов и обзор пенальти Сергей Рыбалка Владлен Юрченко
Источник Sport.ua
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