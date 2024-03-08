8 марта состоялся матч 20-го тура УПЛ между командами «Металлист 1925» и ЛНЗ Черкассы. Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче на 76-й минуте открыл Сергей Рыбалка. На 86-й Владлен Юрченко отличился за харьковский клуб.

Оба гола были забиты с пенальти.

УПЛ. 20-й тур. 8 марта

Металлист 1925 – ЛНЗ Черкассы – 1:1

Голы: Рыбалка, 76 (пен.) – Юрченко, 86 (пен.)

Видеообзор матча: