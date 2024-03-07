В пятницу, 8 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят харьковский «Металлист 1925» и ЛНЗ из Черкасс. Поединок пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» в турнирной таблице УПЛ занимает 14-е место. В 19 матчах кампании команда набрала 15 очков – 4 победы, 3 ничьи, 12 поражений.

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В двух стартовых турах весенней части сезона подопечные Виктора Скрипника турнирных баллов не нашли. Они стартовали в 2024-м с номинально домашнего поражения 2:4 от «Динамо» в Киеве, а затем на выезде проиграли «Минаю» - 0:2.

В целом же, в чемпионате «Металлист 1925» уже основательно подзабыл вкус побед. Он в последний раз побеждал аж 5 ноября, когда обыграл «Черноморец» - 2:1. Далее до финиша осени-2023 последовали пять неудач кряду – в играх с «Полесьем» (1:2), «Вересом» (3:4), «Шахтером» (0:2), «Динамо» (2:4) и «Александрией» (0:3). Ну, а затем были два поражения «образца 2024 года».

Если взять домашние показали в сезоне-2023/2024 (насколько это уместно для «1925-х» в нынешних реалиях), то харьковчане имеют в УПЛ 12-й показатель. В 8 номинально домашних поединках они набрали 10 очков, имея в активе 3 победы и 1 ничьию, а в пассиве – 4 поражения.

ЛНЗ

Черкасский клуб ЛНЗ располагается в турнирной таблице Украинской Премьер-лиге на 10-м месте. В 18 поединках команда набрала 23 очка – 6 побед, 5 ничьих, 7 поражений.

На старте второй части сезона в 2024 году черкасщане потерпели на своем поле крупное поражение от «Кривбасса» со счетом 0:3, но после него в Житомире обыграли фаворита матча местное «Полесье» - 1:0.

Форменное фиаско в поединке с «Кривбассом» прервало отменную серию ЛНЗ без поражений, которой команда, напомним, завершила график матчей в 2023 году. Тогда черкасщане 21 октября уступили на выезде «Шахтеру» (0:3), а далее разродились пятью играми без провалов – 3 победы и 2 ничьих.

В таблице УПЛ на основании выездных поединков ЛНЗ сейчас располагается на 6-м месте. В 9 гостевых встречах команда набрала 15 очков (4 победы, 3 ничьи, 2 поражения). Любопытно, что в четырех последних матчах вне родных Черкасс ЛНЗ добился трех победы и один раз сыграл вничью.

Статистика матчей

«Металлист 1925» и ЛНЗ провели между собой в истории один официальный матч.

Это была встреча первого круга нынешнего сезона. В нем в Черкассах со счетом 1:0 победил «Металлист 1925». Победный для харьковского коллектива гол на 45 минуте забил Юсов с передачи Сидорова.

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Мозиль – Капинус, Имереков, Курило, Фарина, Червак, Юрченко, Габелок, Гармаш, Юсов, Сидоров.

ЛНЗ: Пеньков – Насонов, Салиху, Муравский, Каплиенко, Рыбалка, Бар, Тиль, Наумец, Пасич, Хобленко.

Прогноз на противостояние

Харьковская команда приперта к стене: не набирать очки и дальше – для нее уже очень и очень чревато. Пора! ЛНЗ по весне неплох, но показал матч в Житомире. Поэтому, от предстоящего матча стоит ожидать упорного и равного соперничества, в котором счастливый билет должна вытянуть команда Виктора Скрипника.

8 марта, пятница