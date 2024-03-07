Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Металлист 1925
08.03.2024 15:30 - : -
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 22:33 | Обновлено 07 марта 2024, 22:41
36
0

Металлист 1925 – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Харьковчане, позабыв вкус побед, примут на своем поле ЛНЗ, который на выезде разучился оступаться

07 марта 2024, 22:33 | Обновлено 07 марта 2024, 22:41
36
0
Металлист 1925 – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В пятницу, 8 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят харьковский «Металлист 1925» и ЛНЗ из Черкасс. Поединок пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег». Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» в турнирной таблице УПЛ занимает 14-е место. В 19 матчах кампании команда набрала 15 очков – 4 победы, 3 ничьи, 12 поражений.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В двух стартовых турах весенней части сезона подопечные Виктора Скрипника турнирных баллов не нашли. Они стартовали в 2024-м с номинально домашнего поражения 2:4 от «Динамо» в Киеве, а затем на выезде проиграли «Минаю» - 0:2.

В целом же, в чемпионате «Металлист 1925» уже основательно подзабыл вкус побед. Он в последний раз побеждал аж 5 ноября, когда обыграл «Черноморец» - 2:1. Далее до финиша осени-2023 последовали пять неудач кряду – в играх с «Полесьем» (1:2), «Вересом» (3:4), «Шахтером» (0:2), «Динамо» (2:4) и «Александрией» (0:3). Ну, а затем были два поражения «образца 2024 года».

Если взять домашние показали в сезоне-2023/2024 (насколько это уместно для «1925-х» в нынешних реалиях), то харьковчане имеют в УПЛ 12-й показатель. В 8 номинально домашних поединках они набрали 10 очков, имея в активе 3 победы и 1 ничьию, а в пассиве – 4 поражения.

ЛНЗ

Черкасский клуб ЛНЗ располагается в турнирной таблице Украинской Премьер-лиге на 10-м месте. В 18 поединках команда набрала 23 очка – 6 побед, 5 ничьих, 7 поражений.

На старте второй части сезона в 2024 году черкасщане потерпели на своем поле крупное поражение от «Кривбасса» со счетом 0:3, но после него в Житомире обыграли фаворита матча местное «Полесье» - 1:0.

Форменное фиаско в поединке с «Кривбассом» прервало отменную серию ЛНЗ без поражений, которой команда, напомним, завершила график матчей в 2023 году. Тогда черкасщане 21 октября уступили на выезде «Шахтеру» (0:3), а далее разродились пятью играми без провалов – 3 победы и 2 ничьих.

В таблице УПЛ на основании выездных поединков ЛНЗ сейчас располагается на 6-м месте. В 9 гостевых встречах команда набрала 15 очков (4 победы, 3 ничьи, 2 поражения). Любопытно, что в четырех последних матчах вне родных Черкасс ЛНЗ добился трех победы и один раз сыграл вничью.

Статистика матчей

«Металлист 1925» и ЛНЗ провели между собой в истории один официальный матч.

Это была встреча первого круга нынешнего сезона. В нем в Черкассах со счетом 1:0 победил «Металлист 1925». Победный для харьковского коллектива гол на 45 минуте забил Юсов с передачи Сидорова.

Ориентировочные составы:

«Металлист 1925»: Мозиль – Капинус, Имереков, Курило, Фарина, Червак, Юрченко, Габелок, Гармаш, Юсов, Сидоров.

ЛНЗ: Пеньков – Насонов, Салиху, Муравский, Каплиенко, Рыбалка, Бар, Тиль, Наумец, Пасич, Хобленко.

Прогноз на противостояние

Харьковская команда приперта к стене: не набирать очки и дальше – для нее уже очень и очень чревато. Пора! ЛНЗ по весне неплох, но показал матч в Житомире. Поэтому, от предстоящего матча стоит ожидать упорного и равного соперничества, в котором счастливый билет должна вытянуть команда Виктора Скрипника.

8 марта, пятница

«Металлист 1925» – ЛНЗ
Киевская область. Стадион «Левый берег». 15:30
ТВ-трансляция на телеканале UPL.TV
Арбитр: Сергей Задиран (Киевская область)
МЕТАЛЛИСТ 1925 – ЛНЗ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 1:0

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Была задача забить Минаю быстрый гол»
«Не обращал внимание на хейт». КРЫСКИВ – о скандальном голе Кривбасса
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, на последних минутах случилось то, что случилось»
прогнозы Украинская Премьер-лига Металлист 1925 ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: УАФ оштрафовала два клуба УПЛ из-за символического удара военного
Футбол | 07 марта 2024, 13:53 12
Источник: УАФ оштрафовала два клуба УПЛ из-за символического удара военного
Источник: УАФ оштрафовала два клуба УПЛ из-за символического удара военного

Матч «Оболонь» – «Черноморец» начался позже запланированного времени

Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
Футбол | 07 марта 2024, 20:41 171
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью

Киевляне не смогли продолжить свою победную серию

Трубин выйдет в основе Бенфики на матч Лиги Европы против Рейнджерс
Футбол | 07.03.2024, 21:23
Трубин выйдет в основе Бенфики на матч Лиги Европы против Рейнджерс
Трубин выйдет в основе Бенфики на матч Лиги Европы против Рейнджерс
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
Футбол | 07.03.2024, 07:11
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
Футбол | 07.03.2024, 00:29
Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как Арманд Дюплантис выиграл ЧМ-2024 и штурмовал мировой рекорд
ВИДЕО. Как Арманд Дюплантис выиграл ЧМ-2024 и штурмовал мировой рекорд
05.03.2024, 18:46 1
Другие виды
Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
06.03.2024, 17:14 8
Футбол
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
06.03.2024, 12:55 4
Биатлон
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
05.03.2024, 19:34 39
Футбол
ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?
ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?
07.03.2024, 12:04 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
06.03.2024, 10:58 2
Футбол
Звездный игрок Реала остался в восторге от Лунина в матче с РБ Лейпциг
Звездный игрок Реала остался в восторге от Лунина в матче с РБ Лейпциг
07.03.2024, 07:32 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем