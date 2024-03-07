В пятницу, 8 марта, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся харьковский «Металлист 1925» и черкасский ЛНЗ. Поединок состоится на стадионе «Левый берег» в Киевской области. Начало назначено на 15.30.

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В двух стартовых турах весенней части сезона подопечные Виктора Скрипника турнирных баллов не заработали: поражения 2:4 от «Динамо» и 0:2 от «Миная». Черкасский клуб в первом после зимнего перерыва туре потерпел на своем поле поражение от «Кривбасса» со счетом 0:3, но после в Житомире обыграл «Полесье» – 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – ЛНЗ, за которой можно будет следить в украинской версии сайта.