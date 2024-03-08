Илья Забарный – лучший молодой футболист Украины 2023 года
Читатели Sport.ua определили самого перспективного футболиста Украины
Читатели и редакция Sport.ua в 14-й раз определили лучшего молодого футболиста Украины. Номинировались игроки 2002 года рождения и моложе.
Победитель по итогам 2023 года был определен с помощью опроса читателей в Telegram-канале Sport.ua. Было подано 1280 голосов, респонденты выбирали топ-тройку на свое усмотрение. Каждое включение в тройку приносило футболисту 1 балл.
Лучшим назван Илья Забарный, экс-хавбек «Динамо», который с 31 января 2023 года является игроком английского «Борнмута».
Это вторая победа Забарного в опросе Sport.ua. Он в 2021 году уже становился лучшим, а в 2022 году оказался на 3-м месте после Михаила Мудрика и Анатолия Трубина.
В топ-3 лучших игроков 2023 года также вошли хавбек «Шахтера» Георгий Судаков и полузащитник «Динамо» Владимир Бражко.
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
ИТОГИ. Лучшие молодые футболисты Украины в 2023 году
- 1. Илья Забарный (Борнмут) – 824 голоса
- 2. Георгий Судаков (Шахтер) – 754
- 3. Владимир Бражко (Динамо) – 514
- 4. Владислав Ванат (Динамо) – 471
- 5. Илья Квасница (Рух) – 170
- 6. Максим Брагару (Черноморец) – 147
- 7. Назар Волошин (Динамо) – 140
- 8. Валентин Рубчинский (Днепр-1) – 73
- 9. Арсений Батагов (Заря) – 69
- 10. Владимир Салюк (Черноморец) – 54
Опрос на лучшего молодого футболиста Украины по итогам 2023 года
История рейтинга
- В 2010 году звание лучшего молодого футболиста получил Евгений Коноплянка.
- В 2011 году приз достался тогда еще форварду «Динамо» Андрею Ярмоленко.
- В 2012 году лучшим молодым игроком Украины был назван Роман Безус.
- В 2013 году награда оказалась в руках хавбека «Шахтера» Сергея Болбата.
- В 2014 году приз достался полузащитнику «Зари» Руслану Малиновскому.
- В 2015 и 2016 годах звание выиграл хавбек горняков Виктор Коваленко.
- В 2017 и 2018 годах лучшим молодым назван динамовец Виктор Цыганков.
- В 2019 и 2020 годах награду получил защитник киевлян Виталий Миколенко.
- В 2021 году топ-рейтинг возглавил защитник столичного клуба Илья Забарный.
- В 2022 году, переходя в «Челси», выиграл вингер «Шахтера» Михаил Мудрик.
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