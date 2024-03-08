Илья Забарный – лучший молодой футболист Украины 2023 года

Читатели и редакция Sport.ua в 14-й раз определили лучшего молодого футболиста Украины. Номинировались игроки 2002 года рождения и моложе.

Победитель по итогам 2023 года был определен с помощью опроса читателей в Telegram-канале Sport.ua. Было подано 1280 голосов, респонденты выбирали топ-тройку на свое усмотрение. Каждое включение в тройку приносило футболисту 1 балл.

Лучшим назван Илья Забарный, экс-хавбек «Динамо», который с 31 января 2023 года является игроком английского «Борнмута».

Это вторая победа Забарного в опросе Sport.ua. Он в 2021 году уже становился лучшим, а в 2022 году оказался на 3-м месте после Михаила Мудрика и Анатолия Трубина.

В топ-3 лучших игроков 2023 года также вошли хавбек «Шахтера» Георгий Судаков и полузащитник «Динамо» Владимир Бражко.



Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

ИТОГИ. Лучшие молодые футболисты Украины в 2023 году

1. Илья Забарный (Борнмут) – 824 голоса

(Борнмут) – 824 голоса 2. Георгий Судаков (Шахтер) – 754

3. Владимир Бражко (Динамо) – 514

4. Владислав Ванат (Динамо) – 471

5. Илья Квасница (Рух) – 170

6. Максим Брагару (Черноморец) – 147

7. Назар Волошин (Динамо) – 140

8. Валентин Рубчинский (Днепр-1) – 73

9. Арсений Батагов (Заря) – 69

10. Владимир Салюк (Черноморец) – 54

Опрос на лучшего молодого футболиста Украины по итогам 2023 года

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