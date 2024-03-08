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Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 03:00 | Обновлено 08 марта 2024, 03:30
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Илья Забарный – лучший молодой футболист Украины 2023 года

Читатели Sport.ua определили самого перспективного футболиста Украины

08 марта 2024, 03:00 | Обновлено 08 марта 2024, 03:30
41
0
Илья Забарный – лучший молодой футболист Украины 2023 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Читатели и редакция Sport.ua в 14-й раз определили лучшего молодого футболиста Украины. Номинировались игроки 2002 года рождения и моложе.

Победитель по итогам 2023 года был определен с помощью опроса читателей в Telegram-канале Sport.ua. Было подано 1280 голосов, респонденты выбирали топ-тройку на свое усмотрение. Каждое включение в тройку приносило футболисту 1 балл.

Лучшим назван Илья Забарный, экс-хавбек «Динамо», который с 31 января 2023 года является игроком английского «Борнмута».

Это вторая победа Забарного в опросе Sport.ua. Он в 2021 году уже становился лучшим, а в 2022 году оказался на 3-м месте после Михаила Мудрика и Анатолия Трубина.

В топ-3 лучших игроков 2023 года также вошли хавбек «Шахтера» Георгий Судаков и полузащитник «Динамо» Владимир Бражко.


Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

ИТОГИ. Лучшие молодые футболисты Украины в 2023 году

  • 1. Илья Забарный (Борнмут) – 824 голоса
  • 2. Георгий Судаков (Шахтер) – 754
  • 3. Владимир Бражко (Динамо) – 514
  • 4. Владислав Ванат (Динамо) – 471
  • 5. Илья Квасница (Рух) – 170
  • 6. Максим Брагару (Черноморец) – 147
  • 7. Назар Волошин (Динамо) – 140
  • 8. Валентин Рубчинский (Днепр-1) – 73
  • 9. Арсений Батагов (Заря) – 69
  • 10. Владимир Салюк (Черноморец) – 54

Опрос на лучшего молодого футболиста Украины по итогам 2023 года

История рейтинга

  • В 2010 году звание лучшего молодого футболиста получил Евгений Коноплянка.
  • В 2011 году приз достался тогда еще форварду «Динамо» Андрею Ярмоленко.
  • В 2012 году лучшим молодым игроком Украины был назван Роман Безус.
  • В 2013 году награда оказалась в руках хавбека «Шахтера» Сергея Болбата.
  • В 2014 году приз достался полузащитнику «Зари» Руслану Малиновскому.
  • В 2015 и 2016 годах звание выиграл хавбек горняков Виктор Коваленко.
  • В 2017 и 2018 годах лучшим молодым назван динамовец Виктор Цыганков.
  • В 2019 и 2020 годах награду получил защитник киевлян Виталий Миколенко.
  • В 2021 году топ-рейтинг возглавил защитник столичного клуба Илья Забарный.
  • В 2022 году, переходя в «Челси», выиграл вингер «Шахтера» Михаил Мудрик.
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Динамо Киев Шахтер Донецк лучший молодой футболист Украины Владимир Бражко Георгий Судаков Илья Забарный Максим Брагару Валентин Рубчинский выбор редакции Владислав Ванат Илья Квасница Назар Волошин Арсений Батагов Владимир Салюк
Источник Sport.ua
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