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Лига Европы
Марсель
07.03.2024 22:00 – FT 4 : 0
Вильярреал
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Лига Европы
08 марта 2024, 00:07 | Обновлено 08 марта 2024, 00:11
252
3

Лига Европы. Трубин пропустил два гола от Рейнджерс, победа Милана

«Марсель» разгромил «Вильярреал», а «Вест Хэм» минимально проиграл «Фрайбургу»

08 марта 2024, 00:07 | Обновлено 08 марта 2024, 00:11
252
3
Лига Европы. Трубин пропустил два гола от Рейнджерс, победа Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Состоялись еще четырех матча в рамках 1/8 финала Лиги Европы. «Милан» в результативном матче на «Сан-Сиро» обыграл «Славию», которая полтора тайма играла в меньшинстве. Обидчик донецкого «Шахтера», «Марсель», не оставил камня на камне от «Вильярреала».

«Вест Хэм» на выезде минимально проиграл «Фрайбургу», а «Бенфика» Анатолия Трубина дома сыграла в результативную ничью с «Рейнджерс». Сам украинец вышел в основе «Орлов» и провел на поле все 90 минут.

Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи

Бенфика – Рейнджерс – 2:2
Голы: Ди Мария 45+2, Голдсон 67 (автогол) – Лоренс 7, Стерлинг 45+5

Марсель – Вильярреал – 4:0
Голы: Верету 23, Москера 28 (автогол), Обамеянг 42, 59
Удаление: Морено 62 (Вильярреал)

Милан – Славия – 4:2
Голы: Жиру 34, Рейндерс 44, Лофтус-Чик 45+1, Пулишич 85 – Доудера 36, Шранц 65
Удаление: Диуф 26 (Славия)

Фрайбург – Вест Хэм – 1:0
Гол: Грегорич 81

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Лига Европы Бенфика Глазго Рейнджерс Марсель Вильярреал Милан Славия Прага Фрайбург Вест Хэм Анатолий Трубин
Источник Sport.ua
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antt
Сильний клуб Марсель виходить
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0
Max-Morlock
Бенфика - Тулуза 2:1
Ди Мария 2 пеналя. 
И тут)
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0
Volodymyr Shevchenko
Класний матч, особдиво коли с 2х метрів 10 раз не забивають, ну то таке, захисник рецнджерів підправив разок
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0
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