Лига Европы. Трубин пропустил два гола от Рейнджерс, победа Милана
«Марсель» разгромил «Вильярреал», а «Вест Хэм» минимально проиграл «Фрайбургу»
Состоялись еще четырех матча в рамках 1/8 финала Лиги Европы. «Милан» в результативном матче на «Сан-Сиро» обыграл «Славию», которая полтора тайма играла в меньшинстве. Обидчик донецкого «Шахтера», «Марсель», не оставил камня на камне от «Вильярреала».
«Вест Хэм» на выезде минимально проиграл «Фрайбургу», а «Бенфика» Анатолия Трубина дома сыграла в результативную ничью с «Рейнджерс». Сам украинец вышел в основе «Орлов» и провел на поле все 90 минут.
Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи
Бенфика – Рейнджерс – 2:2
Голы: Ди Мария 45+2, Голдсон 67 (автогол) – Лоренс 7, Стерлинг 45+5
Марсель – Вильярреал – 4:0
Голы: Верету 23, Москера 28 (автогол), Обамеянг 42, 59
Удаление: Морено 62 (Вильярреал)
Милан – Славия – 4:2
Голы: Жиру 34, Рейндерс 44, Лофтус-Чик 45+1, Пулишич 85 – Доудера 36, Шранц 65
Удаление: Диуф 26 (Славия)
Фрайбург – Вест Хэм – 1:0
Гол: Грегорич 81
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