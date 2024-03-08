Лига Европы. Трубин пропустил два гола от Рейнджерс, победа Милана

Состоялись еще четырех матча в рамках 1/8 финала Лиги Европы. «Милан» в результативном матче на «Сан-Сиро» обыграл «Славию», которая полтора тайма играла в меньшинстве. Обидчик донецкого «Шахтера», «Марсель», не оставил камня на камне от «Вильярреала».

«Вест Хэм» на выезде минимально проиграл «Фрайбургу», а «Бенфика» Анатолия Трубина дома сыграла в результативную ничью с «Рейнджерс». Сам украинец вышел в основе «Орлов» и провел на поле все 90 минут.

Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи

Бенфика – Рейнджерс – 2:2

Голы: Ди Мария 45+2, Голдсон 67 (автогол) – Лоренс 7, Стерлинг 45+5

Марсель – Вильярреал – 4:0

Голы: Верету 23, Москера 28 (автогол), Обамеянг 42, 59

Удаление: Морено 62 (Вильярреал)

Милан – Славия – 4:2

Голы: Жиру 34, Рейндерс 44, Лофтус-Чик 45+1, Пулишич 85 – Доудера 36, Шранц 65

Удаление: Диуф 26 (Славия)

Фрайбург – Вест Хэм – 1:0

Гол: Грегорич 81

Ранее «Карабах» едва не нанес «Байеру» первое поражение в сезоне.