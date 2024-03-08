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Лига Европы
Милан
07.03.2024 22:00 – FT 4 : 2
Славия Прага
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Лига Европы
08 марта 2024, 02:35 |
43
0

Милан – Славия – 4:2. Гости дважды забили в меньшинстве. Видео голов, обзор

Итальянский топ-клуб поедет в Чехию с двумя голами преимущества

08 марта 2024, 02:35 |
43
0
Милан – Славия – 4:2. Гости дважды забили в меньшинстве. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Топ-клуб Италии «Милан» в рамках 1/8 финала Лиги Европы на легендарном «Сан-Сиро» принимал «Славию».

Пражский клуб был андердогом в этой игре. При счете 0–0 защитник гостей Малик Диуф получил красную карточку.

«Россонери», конечно, воспользовались тем, что оппонент большую часть матча играл в меньшинстве. Коллектив Стефано Пиоли забил аж 4 гола, но несмотря на большинство итальянцы сумели сами пропустить дважды.

Остатки интриги в паре остались. Ответный матч пройдет через неделю, 14 марта.

Лига Европы. 1/8 финала. 7 марта

Милан – Славия Прага – 4:2

Голы: Жиру (34), Райндерс (44), Лофтус-Чик (45+1), Пулишич (85) – Доудера (36), Шранц (65)

Удаление: ... – Диуф (35)

Видеообзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Милан).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Шранц (Славия Прага).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Лофтус-Чик (Милан).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Милан).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Доудера (Славия Прага).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
26’
Malick Diouf (Славия Прага) получает красную карточку.
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Милан Славия Прага видео голов и обзор Лига Европы
Источник Sport.ua
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