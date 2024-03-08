Милан – Славия – 4:2. Гости дважды забили в меньшинстве. Видео голов, обзор
Итальянский топ-клуб поедет в Чехию с двумя голами преимущества
Топ-клуб Италии «Милан» в рамках 1/8 финала Лиги Европы на легендарном «Сан-Сиро» принимал «Славию».
Пражский клуб был андердогом в этой игре. При счете 0–0 защитник гостей Малик Диуф получил красную карточку.
«Россонери», конечно, воспользовались тем, что оппонент большую часть матча играл в меньшинстве. Коллектив Стефано Пиоли забил аж 4 гола, но несмотря на большинство итальянцы сумели сами пропустить дважды.
Остатки интриги в паре остались. Ответный матч пройдет через неделю, 14 марта.
Лига Европы. 1/8 финала. 7 марта
Милан – Славия Прага – 4:2
Голы: Жиру (34), Райндерс (44), Лофтус-Чик (45+1), Пулишич (85) – Доудера (36), Шранц (65)
Удаление: ... – Диуф (35)
Видеообзор матча
События матча
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