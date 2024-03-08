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Милан
07.03.2024 22:00 – FT 4 : 2
Славия Прага
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Лига Европы
08 марта 2024, 04:40 | Обновлено 08 марта 2024, 04:42
14
0

Стефано ПИОЛИ – о победе над Славией: «Мы могли сделать больше»

Тренер «Милана» хотел более уверенной победы

08 марта 2024, 04:40 | Обновлено 08 марта 2024, 04:42
14
0
Стефано ПИОЛИ – о победе над Славией: «Мы могли сделать больше»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал результат матча с чешской «Славией». Напомним, «россонери» обыграли соперника со счетом 4:2.

«Честно говоря, да, мы могли сделать больше, и я думаю, что, уходя на перерыв с преимуществом в два гола, я ожидал большего темпа.

Это хорошая победа, «Славия» – очень крепкая, энергичная команда, так что нам еще предстоит сделать все, чтобы заслужить выход в следующий раунд, даже с таким хорошим преимуществом.

У нас были небольшие промахи, но не грубые ошибки. Думаю, мы должны были больше идти вперед, так как они хорошо играли с 11 игроками, но потом, когда их стало 10, они стали больше закрывать пространства. Нам нужно было ускорить темп, и мы не всегда это делали.

Они очень опасны на контратаках, и мы должны быть настороже против них, они доказали, на что способны этим вечером», – сказал наставник «Милана».

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Милан – Славия – 4:2. Гости дважды забили в меньшинстве. Видео голов, обзор
Стефано Пиоли Милан Славия Прага Лига Европы
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