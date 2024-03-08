Стефано ПИОЛИ – о победе над Славией: «Мы могли сделать больше»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал результат матча с чешской «Славией». Напомним, «россонери» обыграли соперника со счетом 4:2.

«Честно говоря, да, мы могли сделать больше, и я думаю, что, уходя на перерыв с преимуществом в два гола, я ожидал большего темпа.

Это хорошая победа, «Славия» – очень крепкая, энергичная команда, так что нам еще предстоит сделать все, чтобы заслужить выход в следующий раунд, даже с таким хорошим преимуществом.

У нас были небольшие промахи, но не грубые ошибки. Думаю, мы должны были больше идти вперед, так как они хорошо играли с 11 игроками, но потом, когда их стало 10, они стали больше закрывать пространства. Нам нужно было ускорить темп, и мы не всегда это делали.

Они очень опасны на контратаках, и мы должны быть настороже против них, они доказали, на что способны этим вечером», – сказал наставник «Милана».