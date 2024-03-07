7 марта на «Сан-Сиро» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Милан» сыграет против «Славии» (Прага). Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Милан

Команда в прошлом сезоне дошла до полуфинала Лиги чемпионов. И якобы руководство требовало от Стефано Пиоли и сейчас добиться как минимум выхода в плей-офф того турнира, угрожая увольнением. Но итальянцы попали в сложную группу, в компанию с Ньюкаслом, дортмундской Боруссией и ПСЖ, и смогли там обогнать только англичан. Тем не менее, тренера пока что не трогают - сказывается прогресс в Серии А. Там россонери уверенно идут на третьей строчке, и даже имеют шансы догнать Ювентус, ну а Интеру уже можно отдавать скудетто. Все это позволяет сделать приоритетом на весну именно Лигу Европы. Там клуб стартовал уверенно, разгромив крепкий Ренн 3-0. Так что во Францию красно-черные ехали, прекрасно понимая, что никуда от них выход в 1/8 финала не денется.

Славия (Прага)

Клуб после появления новых владельцев выдал прекрасный отрезок, выиграв 4 чемпионских титула за 5 сезонов, в том числе 3 подряд, и неплохо себя проявив в еврокубках. Но вот уже дважды кто-то обходит лоскутных в родной Чехии. В прошлом сезоне это была Спарта, да и сейчас хотя и идет борьба за золото, но в ней пока впереди враги-соседи. Зато подопечные Йиндржиха Трпишовского прекрасно проявили себя в Лиге Европы. Осенью они там проиграли только 1 поединок, Роме, но, выиграв все 5 остальных матчей, в том числе и у итальянского гранда, смогли выиграть свою группу. Так что было время сейчас набрать форму после зимней паузы и снова приехать на Сапог в неплохих кондициях.

Статистика личных встреч

В актуальной футбольной истории это будет первое противостояние красно-черных с лоскутными.

Прогноз

Букмекерские конторы закономерно ждут уверенной победы россонери. Возможно, они не повторят разгрома, что учинили французам в прошлом раунде, но должны выиграть не минимально - ставим с форой -1 гол (коэффициент - 1,88).