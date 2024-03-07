Трубин выйдет в основе Бенфики на матч Лиги Европы против Рейнджерс
Первая встреча 1/8 финала начнется 7 марта в 20:00 по киевскому времени
Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе португальской «Бенфики» на первый матч 1/8 финала Лиги Европы.
«Орлы» сыграют домашний поединок против команды «Рейнджерс» из Шотландии.
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Встреча начнется 7 марта в 20:00 по киевскому времени.
Стартовые составы команд на матч Бенфики и Рейнджерс
🔴⚪ 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝟏𝟏!#SLBRFC • #UEL pic.twitter.com/1w5IyQR9Jo— SL Benfica (@slbenfica_en) March 7, 2024
🆕 Tonight's #RangersFC team to face @SLBenfica.— Rangers Football Club (@RangersFC) March 7, 2024
🗒️ Full Team News: https://t.co/PavDMUyhnL#UEL pic.twitter.com/iYbPxPIkTi
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