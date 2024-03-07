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Лига Европы
07 марта 2024, 21:23 | Обновлено 07 марта 2024, 21:29
140
1

Трубин выйдет в основе Бенфики на матч Лиги Европы против Рейнджерс

Первая встреча 1/8 финала начнется 7 марта в 20:00 по киевскому времени

07 марта 2024, 21:23 | Обновлено 07 марта 2024, 21:29
140
1
Трубин выйдет в основе Бенфики на матч Лиги Европы против Рейнджерс
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе португальской «Бенфики» на первый матч 1/8 финала Лиги Европы.

«Орлы» сыграют домашний поединок против команды «Рейнджерс» из Шотландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча начнется 7 марта в 20:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч Бенфики и Рейнджерс

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Бенфика стартовые составы Анатолий Трубин Глазго Рейнджерс Лига Европы
Источник Sport.ua
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Max-Morlock
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