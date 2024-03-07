Трубин выйдет в основе Бенфики на матч Лиги Европы против Рейнджерс

Украинский голкипер Анатолий Трубин выйдет в основе португальской «Бенфики» на первый матч 1/8 финала Лиги Европы.

«Орлы» сыграют домашний поединок против команды «Рейнджерс» из Шотландии.

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Встреча начнется 7 марта в 20:00 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч Бенфики и Рейнджерс