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Лига Европы
Спарта Прага
07.03.2024 19:45 - : -
Ливерпуль
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Лига Европы
07 марта 2024, 02:22 |
16
0

Спарта Прага – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы

Поединок состоится 7 марта в 19:45 по Киеву

07 марта 2024, 02:22 |
16
0
Спарта Прага – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

7 марта на «Генерали Арена» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Спарта» (Прага) сыграет против «Ливерпуля». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Спарта (Прага)

Команда считается историческим грандом чешского футбола. Но последние годы получились непростыми для железных, и только в 2023-м наконец-то получилось взять новое золото. Сейчас есть шанс сохранить титул, но, конечно, соседняя Славия будет бороться до последнего. Но параллельно подопечные Бриана Приске будут стараться и дальше бороться за продвижение на международной арене. В основной раунд Лиги чемпионов не пропустил по пенальти Копенгаген (который потом вышел в плей-офф). Но в Лиге Европы получилось выйти из группы, столкнув вместе с Рейнджерс из Глазго на 3-е место в квартете Бетис. А в феврале, в первом раунде игр на вылет в турнире, даже проиграв сначала в Стамбуле, чехи в ответном поединке разгромили Галатасарай. И в качестве награды как минимум увидят в Праге Клоппа и съездят на Энфилд, причем постараясь сделать это не в статусе спортивных туристов.

Ливерпуль

Клуб все еще играет под руководством Юргена. Остается всего несколько месяцев до того, как великий немец покинет Туманный Альбион. Уже понятно, что он уедет не с пустыми руками - в феврале вышло справиться с Челси в финале Кубка Лиги. И не менее очевидно, что в приоритете у мерсисайдцев гонка с Манчестер Сити и Арсеналом за первенство в АПЛ. И, скорее всего, в Лиге Европы, как и на групповом этапе, тренерский штаб будет выпускать резервистов, особенно на фоне общих кадровых проблем. Впрочем, пока что удавалось добиваться хороших результатов, и в Праге тоже, кто бы не вышел, попытается себя проявить и добиваться успеха.

Статистика личных встреч

В 2011-м году стороны уже играли в Лиге Европы. Тогда они за пару матчей забили только 1 гол - он был на счету красных.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом мерсисайдцев. Но они имеют сомнительную мотивацию, так что лучше там ставить на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,7).

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Спарта Прага Ливерпуль Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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