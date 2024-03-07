ВИДЕО. Ливерпуль отгрузил три мяча за тайм. 1000-й гол команды при Клоппе
Уже в первом тайме Ливерпуль сделал серьезную заявку на проход дальше
Вечером 7 марта проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Спарта» и «Ливерпуль».
Команды играют на стадионе «Дженерали Арена» в Праге.
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Уже в первом тайме Ливерпуль отгрузил в ворота соперников из Чехии три мяча, сделав серьезную заявку на победу.
Причем мяч, который провел Дарвин Нуньес на 25-й минуте, стал юбилейным, 1000-м для команды под руководством Юргена Клоппа.
Лига Европы. 1/8 финала, 7 марта
Спарта Прага (Чехия) – Ливерпуль (Англия) – 0:3 (перерыв)
Голы: Макаллистер, 6, Нуньес, 25, 45+3
ГОЛ! 0:1. Алексис Макаллистер, 6 мин.
ГОЛ! 0:2. Дарвин Нуньес, 25 мин.
ГОЛ! 0:3. Дарвин Нуньес, 45+3 мин.
События матча
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