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  4. ВИДЕО. Ливерпуль отгрузил три мяча за тайм. 1000-й гол команды при Клоппе
Лига Европы
Спарта Прага
07.03.2024 19:45 – 79 1 : 4
Ливерпуль
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Лига Европы
07 марта 2024, 20:55 | Обновлено 07 марта 2024, 21:04
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ВИДЕО. Ливерпуль отгрузил три мяча за тайм. 1000-й гол команды при Клоппе

Уже в первом тайме Ливерпуль сделал серьезную заявку на проход дальше

07 марта 2024, 20:55 | Обновлено 07 марта 2024, 21:04
245
0
ВИДЕО. Ливерпуль отгрузил три мяча за тайм. 1000-й гол команды при Клоппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес и Юрген Клопп

Вечером 7 марта проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются «Спарта» и «Ливерпуль».

Команды играют на стадионе «Дженерали Арена» в Праге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Уже в первом тайме Ливерпуль отгрузил в ворота соперников из Чехии три мяча, сделав серьезную заявку на победу.

Причем мяч, который провел Дарвин Нуньес на 25-й минуте, стал юбилейным, 1000-м для команды под руководством Юргена Клоппа.

Лига Европы. 1/8 финала, 7 марта

Спарта Прага (Чехия) – Ливерпуль (Англия) – 0:3 (перерыв)

Голы: Макаллистер, 6, Нуньес, 25, 45+3

ГОЛ! 0:1. Алексис Макаллистер, 6 мин.

ГОЛ! 0:2. Дарвин Нуньес, 25 мин.

ГОЛ! 0:3. Дарвин Нуньес, 45+3 мин.

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
46’
ГОЛ ! Автогол забил Conor Bradley (Ливерпуль).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
6’
ГОЛ ! С пенальти забил Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль).
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Ливерпуль Лига Европы Спарта Прага видео голов и обзор Юрген Клопп Дарвин Нуньес юбилей Алексис Макаллистер
Источник Sport.ua
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