Спарта – Ливерпуль – 1:5. Юбилейный мяч для Клоппа. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги Европы
Вечером 7 марта прошел первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались «Спарта» и «Ливерпуль».
Команды играют на стадионе «Дженерали Арена» в Праге.
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Уже в первом тайме Ливерпуль отгрузил в ворота соперников из Чехии три мяча, а во второй половине игры добавил еще два.
Причем мяч, который провел Дарвин Нуньес на 25-й минуте, стал юбилейным, 1000-м для команды под руководством Юргена Клоппа.
Лига Европы. 1/8 финала, 7 марта
Спарта Прага (Чехия) – Ливерпуль (Англия) – 1:5
Голы: Брэдли, 46 (автогол) – Макаллистер, 6 (пен), Нуньес, 25, 45+3, Диас, 53, Собослаи, 90+4
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Алексис Макаллистер, 6 мин.
ГОЛ! 0:2. Дарвин Нуньес, 25 мин.
ГОЛ! 0:3. Дарвин Нуньес, 45+3 мин.
ГОЛ! 1:3. Коннор Брэдли, 46 мин (автогол)
ГОЛ! 1:4. Луис Диас, 53 мин.
ГОЛ! 1:5. Доминик Собослаи, 90+4 мин.
События матча
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