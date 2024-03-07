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  4. Спарта – Ливерпуль – 1:5. Юбилейный мяч для Клоппа. Видео голов и обзор
Лига Европы
Спарта Прага
07.03.2024 19:45 – FT 1 : 5
Ливерпуль
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Лига Европы
07 марта 2024, 22:35 | Обновлено 07 марта 2024, 22:44
107
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Спарта – Ливерпуль – 1:5. Юбилейный мяч для Клоппа. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги Европы

07 марта 2024, 22:35 | Обновлено 07 марта 2024, 22:44
107
0
Спарта – Ливерпуль – 1:5. Юбилейный мяч для Клоппа. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Вечером 7 марта прошел первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались «Спарта» и «Ливерпуль».

Команды играют на стадионе «Дженерали Арена» в Праге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Уже в первом тайме Ливерпуль отгрузил в ворота соперников из Чехии три мяча, а во второй половине игры добавил еще два.

Причем мяч, который провел Дарвин Нуньес на 25-й минуте, стал юбилейным, 1000-м для команды под руководством Юргена Клоппа.

Лига Европы. 1/8 финала, 7 марта

Спарта Прага (Чехия) – Ливерпуль (Англия) – 1:5

Голы: Брэдли, 46 (автогол) – Макаллистер, 6 (пен), Нуньес, 25, 45+3, Диас, 53, Собослаи, 90+4

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Алексис Макаллистер, 6 мин.

ГОЛ! 0:2. Дарвин Нуньес, 25 мин.

ГОЛ! 0:3. Дарвин Нуньес, 45+3 мин.

ГОЛ! 1:3. Коннор Брэдли, 46 мин (автогол)

ГОЛ! 1:4. Луис Диас, 53 мин.

ГОЛ! 1:5. Доминик Собослаи, 90+4 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (Ливерпуль).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
46’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Конор Брэдли (Ливерпуль).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
6’
ГОЛ ! С пенальти забил Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль).
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Ливерпуль Лига Европы Спарта Прага Юрген Клопп юбилей видео голов и обзор Дарвин Нуньес Алексис Макаллистер Доминик Собослаи Луис Диас
Источник Sport.ua
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