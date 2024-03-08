Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрген КЛОПП: «Спарта рисковала, а мы наказали ее за это»
Лига Европы
08 марта 2024, 01:29 | Обновлено 08 марта 2024, 01:34
24
0

Юрген КЛОПП: «Спарта рисковала, а мы наказали ее за это»

Наставник  «Ливерпуля» прокомментировал победу над чешским грандом

08 марта 2024, 01:29 | Обновлено 08 марта 2024, 01:34
24
0
Юрген КЛОПП: «Спарта рисковала, а мы наказали ее за это»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча против «Спарты» (1:5) в матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Результат намного лучше, чем игра. «Спарта» хорошо играла и немного рисковала, когда мы владели мячом, бежала в контратаки. Мы несколько раз теряли мяч, когда этого можно было избежать, и должны были лучше держать оборону в некоторых ситуациях.

«Спарта» рисковала, а мы наказали ее за это в других моментах, мы забили замечательные голы, у нас были хорошие моменты.

Мы не думали, что этот матч будет легкой прогулкой в парке. Очевидно, что это не так, нам пришлось много работать, но мы не ожидали легкой игры, ее и не было. Но это хороший результат, и теперь мы полетим домой, восстановимся и через семь дней встретимся [со «Спартой»] снова», – сказал Клопп.

Напомним, 10 марта «красные» сыграют с «Манчестер Сити» в рамках АПЛ.

По теме:
Лига Европы. Трубин пропустил два гола от Рейнджерс, победа Милана
Рома – Брайтон – 4:0. Волки уничтожили чаек. Видео голов и обзор матча
Карабах – Байер – 2:2. В шаге от сенсации. Видео голов и обзор матча
Юрген Клопп Лига Европы Спарта Прага Ливерпуль
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
Футбол | 07 марта 2024, 15:01 6
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо

Поединок пройдет 7 марта в 18:00 в Ровно

Источник: УАФ оштрафовала два клуба УПЛ из-за символического удара военного
Футбол | 07 марта 2024, 13:53 12
Источник: УАФ оштрафовала два клуба УПЛ из-за символического удара военного
Источник: УАФ оштрафовала два клуба УПЛ из-за символического удара военного

Матч «Оболонь» – «Черноморец» начался позже запланированного времени

ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?
Футбол | 07.03.2024, 12:04
ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?
ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?
Setanta Sports не показала матч Динамо бесплатно. Теперь только по подписке
Футбол | 07.03.2024, 20:39
Setanta Sports не показала матч Динамо бесплатно. Теперь только по подписке
Setanta Sports не показала матч Динамо бесплатно. Теперь только по подписке
Шахаб Захеди продлил контракт с Зарей на один год – Transfermarkt
Футбол | 07.03.2024, 22:32
Шахаб Захеди продлил контракт с Зарей на один год – Transfermarkt
Шахаб Захеди продлил контракт с Зарей на один год – Transfermarkt
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир в истории Шахтера нашел новый клуб
06.03.2024, 10:58 2
Футбол
Ронни О'Салливан выиграл супертурнир в Эр-Рияде и получил чек на £250 тысяч
Ронни О'Салливан выиграл супертурнир в Эр-Рияде и получил чек на £250 тысяч
07.03.2024, 06:30 2
Снукер
ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
06.03.2024, 14:50 10
Футбол
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
06.03.2024, 12:55 4
Биатлон
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
06.03.2024, 16:45 20
Футбол
Призер ОИ-2016 завершил теннисную карьеру. Сколько заработал за 14 лет?
Призер ОИ-2016 завершил теннисную карьеру. Сколько заработал за 14 лет?
06.03.2024, 07:25
Теннис
Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
07.03.2024, 00:29 2
Футбол
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
07.03.2024, 07:11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем