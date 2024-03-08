Юрген КЛОПП: «Спарта рисковала, а мы наказали ее за это»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча против «Спарты» (1:5) в матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Результат намного лучше, чем игра. «Спарта» хорошо играла и немного рисковала, когда мы владели мячом, бежала в контратаки. Мы несколько раз теряли мяч, когда этого можно было избежать, и должны были лучше держать оборону в некоторых ситуациях.

«Спарта» рисковала, а мы наказали ее за это в других моментах, мы забили замечательные голы, у нас были хорошие моменты.

Мы не думали, что этот матч будет легкой прогулкой в парке. Очевидно, что это не так, нам пришлось много работать, но мы не ожидали легкой игры, ее и не было. Но это хороший результат, и теперь мы полетим домой, восстановимся и через семь дней встретимся [со «Спартой»] снова», – сказал Клопп.

Напомним, 10 марта «красные» сыграют с «Манчестер Сити» в рамках АПЛ.