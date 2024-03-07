7 марта на «Стадио Олимпико» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором Рома сыграет против «Брайтон энд Хоув Альбион». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Рома

Команда при Моуринью была неплоха именно в еврокубках, фактически топчась на месте в родной Серии А. Сначала Особенный выиграл дебютный розыгрыш Лиги конференций. За счет этого волки получили право сыграть в Лиге Европы. Там чуть-чуть не хватило до триумфа: в финале в серии пенальти выиграла Севилья. Возможно, это и было роковым для португальца, в сочетании с посредственным прохождением нынешнего сезона. В итоге зимой временным наставником, до лета, стал Де Росси. При нем джалоросси смогли прибавить, но Даниэле откровенно везло с расписанием - были постоянные поединки с аутсайдерами. Для сравнения, Интеру дома проиграли 2:4. А с Фейеноордом в предыдущем раунде Лиги Европы повезло. Оба поединка, и в Роттердаме, и в Риме, приносили ничьи 1:1, и только в серии пенальти голландцев все-таки обыграли.

Брайтон

Клуб проводит первый сезон на международной арене. Причем вывел его туда как раз итальянец, Де Дзерби. Именно на экс-наставника Сассуоло и донецкого Шахтера сделали ставку после того, как Челси сманил его предшественника, Грэма Поттера. Это было неожиданное и рискованное решение, но оно оправдалось - Роберто не просто сохранил Альбион на высоком уровне, но и финишировал на максимальном для проекта 6-м месте. Сейчас есть шансы повторить тот результат, да и в кубке коллектив неплохо смотрелся. При этом дебютант Лиги Европы, стартовав с домашнего поражения от АЕКа, в итоге выиграл свою группу. Теперь нужно вернуться еще и к борьбе здесь, после пары месяцев с более простым и свободным графиком.

Статистика личных встреч

Чайки раньше не играли в еврокубках. Так что можно разве что припоминать дуэли лично Де Дзерби с волками.

Прогноз

Букмекерские конторы считают номинальным фаворитом поединка джалоросси. Вполне можно попробовать вариант с победой итальянцев при форе 0 (коэффициент - 1,84).