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Лига Европы
Рома
07.03.2024 19:45 - : -
Брайтон
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Лига Европы
07 марта 2024, 01:52 | Обновлено 07 марта 2024, 01:59
27
0

Рома – Брайтон. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы

Поединок состоится 7 марта в 19:45 по Киеву

07 марта 2024, 01:52 | Обновлено 07 марта 2024, 01:59
27
0
Рома – Брайтон. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

7 марта на «Стадио Олимпико» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором Рома сыграет против «Брайтон энд Хоув Альбион». Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Рома

Команда при Моуринью была неплоха именно в еврокубках, фактически топчась на месте в родной Серии А. Сначала Особенный выиграл дебютный розыгрыш Лиги конференций. За счет этого волки получили право сыграть в Лиге Европы. Там чуть-чуть не хватило до триумфа: в финале в серии пенальти выиграла Севилья. Возможно, это и было роковым для португальца, в сочетании с посредственным прохождением нынешнего сезона. В итоге зимой временным наставником, до лета, стал Де Росси. При нем джалоросси смогли прибавить, но Даниэле откровенно везло с расписанием - были постоянные поединки с аутсайдерами. Для сравнения, Интеру дома проиграли 2:4. А с Фейеноордом в предыдущем раунде Лиги Европы повезло. Оба поединка, и в Роттердаме, и в Риме, приносили ничьи 1:1, и только в серии пенальти голландцев все-таки обыграли.

Брайтон

Клуб проводит первый сезон на международной арене. Причем вывел его туда как раз итальянец, Де Дзерби. Именно на экс-наставника Сассуоло и донецкого Шахтера сделали ставку после того, как Челси сманил его предшественника, Грэма Поттера. Это было неожиданное и рискованное решение, но оно оправдалось - Роберто не просто сохранил Альбион на высоком уровне, но и финишировал на максимальном для проекта 6-м месте. Сейчас есть шансы повторить тот результат, да и в кубке коллектив неплохо смотрелся. При этом дебютант Лиги Европы, стартовав с домашнего поражения от АЕКа, в итоге выиграл свою группу. Теперь нужно вернуться еще и к борьбе здесь, после пары месяцев с более простым и свободным графиком.

Статистика личных встреч

Чайки раньше не играли в еврокубках. Так что можно разве что припоминать дуэли лично Де Дзерби с волками.

Прогноз

Букмекерские конторы считают номинальным фаворитом поединка джалоросси. Вполне можно попробовать вариант с победой итальянцев при форе 0 (коэффициент - 1,84).

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Источник Sport.ua
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