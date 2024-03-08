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  4. Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Рома играла на других скоростях»
Лига Европы
08 марта 2024, 10:24 |
378
0

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Рома играла на других скоростях»

Тренер «Брайтона» – о поражении от «Ромы»

08 марта 2024, 10:24 |
378
0
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Рома играла на других скоростях»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение 0:4 от «Ромы» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы:

«Мы играли в свою игру и выложились на все 100%, и, возможно, это выступление – наш максимум на данный момент. «Рома» показала свой опыт в подобных матчах, а мы ещё играть в еврокубках не привыкли, и поэтому пострадали.

Мы создали много моментов – возможно, одинаковых по количеству с соперником, но «Рома» играла на других скоростях. Это первый раз, когда «Брайтон» выступает в 1/8 финала Лиги Европы – для нас это высокий уровень, но я знаю, что мы сыграли на 20% меньше своего потенциала».

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Роберто Де Дзерби Брайтон Рома Рим Лига Европы
Источник ФК Брайтон
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