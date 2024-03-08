Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Рома играла на других скоростях»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение 0:4 от «Ромы» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы:

«Мы играли в свою игру и выложились на все 100%, и, возможно, это выступление – наш максимум на данный момент. «Рома» показала свой опыт в подобных матчах, а мы ещё играть в еврокубках не привыкли, и поэтому пострадали.

Мы создали много моментов – возможно, одинаковых по количеству с соперником, но «Рома» играла на других скоростях. Это первый раз, когда «Брайтон» выступает в 1/8 финала Лиги Европы – для нас это высокий уровень, но я знаю, что мы сыграли на 20% меньше своего потенциала».