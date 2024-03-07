Лига Европы07 марта 2024, 23:03 |
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Рома – Брайтон – 4:0. Волки уничтожили чаек. Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию обзор матча 1/8 финала Лиги Европы
07 марта 2024, 23:03 |
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Сегодня, 7 марта «Рома» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в Риме на «Стадио Олимпико» разгромила «Брайтон» Роберто Де Дзерби со счетом 4:0, сделав очень весомую заявку на выход в четвертьфинал.
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Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
Рома – Брайтон – 4:0
Голы: Дибала 13, Лукаку 43, Манчини 64, Кристанте 68
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча Рома – Брайтон (4:0).
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Бриан Кристанте (Рома).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Манчини (Рома).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Рома).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Рома).
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