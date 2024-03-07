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Лига Европы
Рома
07.03.2024 19:45 – FT 4 : 0
Брайтон
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Лига Европы
07 марта 2024, 23:03 |
181
0

Рома – Брайтон – 4:0. Волки уничтожили чаек. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию обзор матча 1/8 финала Лиги Европы

07 марта 2024, 23:03 |
181
0
Рома – Брайтон – 4:0. Волки уничтожили чаек. Видео голов и обзор матча
ФК Рома

Сегодня, 7 марта «Рома» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в Риме на «Стадио Олимпико» разгромила «Брайтон» Роберто Де Дзерби со счетом 4:0, сделав очень весомую заявку на выход в четвертьфинал.

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Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

Рома – Брайтон – 4:0
Голы: Дибала 13, Лукаку 43, Манчини 64, Кристанте 68

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча Рома – Брайтон (4:0).

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Бриан Кристанте (Рома).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Манчини (Рома).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Рома).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Рома).
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Рома Рим Брайтон Лига Европы видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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