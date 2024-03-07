Сегодня, 7 марта «Рома» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в Риме на «Стадио Олимпико» разгромила «Брайтон» Роберто Де Дзерби со счетом 4:0, сделав очень весомую заявку на выход в четвертьфинал.

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Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

Рома – Брайтон – 4:0

Голы: Дибала 13, Лукаку 43, Манчини 64, Кристанте 68

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча Рома – Брайтон (4:0).