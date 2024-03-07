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Лига Европы
Рома
07.03.2024 19:45 - : -
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
07 марта 2024, 10:08 |
21
0

Рома – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 марта в 19:45 поединок 1/8 финала Лиги Европы

07 марта 2024, 10:08 |
21
0
Рома – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто де Дзерби

В четверг, 7 марта, состоится первый матч 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встретятся «Рома» и «Брайтон».

Игра состоится на стадионе «Стадио Олимико» в Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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